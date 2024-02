A Szombathelyi Törvényszéken dr. Rácz József bíró elnöklése mellett kezdődött meg annak az amúgy hajléktalanként élő idősebb férfinek a büntetőpere, akit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, valamint életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolnak. Az áldozatok közül az egyik elhunyt, míg a másik kettő az időben érkező orvosi segítségnek hála életben maradt.

A tárgyalás első napján az ügyész javaslatára tanúk meghallgatása történt. Köztük volt két sértett is, akik a vádlottban felismerték támadójukat. A folytatás február 11-én következik, amikor a bíróság előtt négy szakértő is kifejti majd az ügyhöz kapcsolódó szakvéleményét. Ekkor várhatóan elsőfokú ítélet is születik majd.

Egy halott és két sérült van a gyújtogató számláján

A vádirat szerint a hajléktalan életmódot folytató idősebb férfi 2022 augusztusában követte el az első bűncselekményt, amikor is egy szombathelyi parkolóban együtt italozott társaival, majd teljesen váratlanul egy öngyújtóval meggyújtotta az egyikük lábán lévő kötést. A géz lángra kapott, majd a tűz átterjedt az egyéb ruházatokra is. A sértett ennek következtében másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, melyekbe a kórházi ellátás ellenére belehalt.

Elkezdődött a gyújtogató büntetőpere a Szombathelyi Törvényszéken

Fotó: Unger Tamás

Nem sokkal később, egészen pontosan októberben egy földön fekvő, szintén hajléktalan férfi ruháit gyújtotta meg a vádlott. Ez az eset nyolc napon túl gyógyuló, súlyos égési sérülésekkel végződött. Azonban figyelemmel a körülményekre, még a sértett esetleges halálának is reális lehetősége volt. A harmadik bűneset szintén ebben a hónapban történt. Ekkor a vádlott az egyik szobatársával veszett össze a szombathelyi hajléktalanszálló épületében, akit a vita hevében egy késsel mellkason szúrt. A bántalmazott férfi nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett, de ebben az esetben is benne volt a pakliban egy jóval komolyabb sérülés lehetősége is.

A Szombathelyi Törvényszéken megkezdődött büntetőper első napján összesen hat tanú tett vallomást. Közülük a „gyújtogató” második áldozata távmeghallgatás formájában emlékezett vissza a történtekre, mivel jelenleg a veszprémi büntetés-végrehajtási intézet vendégszeretetét élvezi. A tanúként megszólaló sértett a vádlottban felismerte az elkövetőt, akire elmondása szerint a súlyos égési sérülései ellenére sem haragszik. Elmondása szerint őt nem csak felgyújtották, hanem kétszer bele is rúgtak. A vádlott viszont egyértelműen tagadta a vádat, mondván az akkori egészségügyi állapota teljesen kizárja az elkövetést, mivel mankóval járt, így sem elfutni nem tudott volna, sem pedig rugdosódni.

A tárgyalás végén dr. Rácz József bíró április 11-én 9.00 órára írta ki a büntetőper következő felvonását. Akkor összesén négy szakértő meghallgatására kerül majd sor. Így többek között orvos, nyomszakértő és pszichológus is megjelenik majd a tárgyaláson, melyen minden valószínűség szerint elsőfokú ítélet is születik majd.