– Sok olyan tekintélyes, polgári értékrendű, keresztény, nemzeti gondolkodású személyiség van, aki nem tagja a Fidesz szombathelyi csoportjának, és úgy gondolták, hogy közös véleményüket kifejtik: Szombathely – ami a jelenlegi városvezetés miatt erős lemaradást mutat a környező megyeszékhelyekhez képest – figyelmébe ajánlanak polgármesterjelöltnek egy szintén párton kívüli, ám fedhetetlen és eddigi munkájában rendkívül sikeres személyt. Az általam is nagyra becsült és régóta ismert Lenkai Nóra rektori biztos asszonyt – kezdte dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke. – Lenkai Nóra vezetése alatt a hosszú évek súlyos válságát követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatlakozott immár ELTE Savaria Egyetemi Campus felvirágzott. Egyenletesen emelkedik a hallgatók létszáma, és ami ennél is fontosabb, egyenletesen és meredeken nő a bejutáshoz szükséges ponthatár. Ez azt jelenti, hogy egyre jobb képességű fiatalok célozzák meg a szombathelyi campust, ami érthető abból az okból is, hogy az ország legpatinásabb, legjobb, leghíresebb és talán egyik legpiacképesebb diplomáját adó ELTÉ-t tudják elvégezni Szombathelyen – emlékeztetett dr. Hende Csaba, hozzátéve:

Ennek a folyamatnak a vezéralakja Lenkai Nóra, egy sikerember, úgy is mondhatnánk, hogy egy sikerasszony, akivel kapcsolatban alappal lehet feltételezni: ahogy felvirágoztatta a szombathelyi felsőoktatást, úgy a kormánnyal a háta mögött képes lesz ezt megtenni Szombathellyel is.

A támogatók között az ELTE rektora és olimpiai bajnok

– Navracsics Tibor miniszter szombathelyi látogatásán elmondta, irányt tévesztett a város. Az elmúlt évek nem a fejlődésről, hanem a céltalan PR-tevékenységről szóltak, új városvezetésre van szükség Szombathelyen. Tökéletesen egyetértek a miniszter úrral – húzta alá dr. Hende Csaba, aki kitért arra is, a nyílt levél valamennyi aláíróját nagyra becsüli. Kiemelte dr. Borhy Lászlót, az ELTE rektorát, aki szombathelyiként és főnökeként is ismeri Lenkai Nóra személyét, munkáját, Fekete Péter volt kulturális államtitkárt, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatóját, és a kiváló sportolókat, így Pars Krisztián olimpiai bajnokot is.

Egy erős, okos nő nagyszerű teljesítményre képes

Felvetésünkre, hogy Szombathelyen a rendszerváltás óta első alkalommal vetődik fel annak a gondolata, hogy nő irányítsa a várost, dr. Hende Csaba kifejtette: – A világ afelé megy, hogy az erős nők kapjanak minél nagyobb teret a gazdasági életben, a politikában, általában a közéletben. Azt gondolom, nem azt kell nézni, hogy valaki szoknyát hord-e, hanem hogy milyen teljesítmény van mögötte, mit alkotott életében. S végképp nem azt kell nézni, hogy valaki polgármesterként hogyan bokázott végig öt évet és hogyan jópofizott mosolyogva, mert ebből nem élünk meg.

Megélni csak abból tudunk, hogyha felgyűrjük az ingujjunkat és megfelelő munkát elvégezve a kormánnyal végre megfelelő kapcsolatot kialakítva a város visszatalál a fejlődés útjára. Teljesen mindegy, hogy egy nővel vagy egy férfival van erre esélyünk, egy biztos, a mostani városvezetéssel erre nincs esély

– húzta alá dr. Hende Csaba. – Dávid Ibolya igazságügyi miniszterként négy éven keresztül főnököm volt, tehát tudom, hogy egy erős, okos nő milyen nagyszerű teljesítményre képes – osztotta meg személyes tapasztalatait is a politikus.

Megtudtuk azt is: a Fidesz szombathelyi szervezete hamarosan szavazhat a szombathelyi polgármesterjelölt és a képviselőjelöltek személyéről is.