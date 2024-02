Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Semmelweis, ma 15.45 – Wonka, vasárnap 14.15 – Imádlak utálni, ma 13.40, vasárnap 16.40 – Csábító leckék, vasárnap 21.45 – Argylle: A szuperkém, ma 18.20, vasárnap 18.45 – Priscilla, ma 14.30, vasárnap 14.00 – Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál: Amíg még nézhetjük, ma 17.00 – A mi kis hazai pályánk, ma 19.30 – La Singla, a flamencokirálynő rejtélye, vasárnap 16.00 – Harcban, vasárnap 18.15 Cinema City (Savaria Plaza): Priscilla 20.10 – Argylle: A szuperkém 10.30, 14.00, 16.50, 19.40, ma 22.15-kor is – Csábító leckék 18.00 – A szabadság hangja 13.15 – Imádlak utálni 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, ma 22.30-kor is – Lassie – Állati mentőakció 10.00 – A méhész 18.15, 20.30, ma 22.30-kor is – Wonka 10.45, 15.45 – Kacsalábon 11.15, 16.00 – Semmelweis 13.15 – Kívánság 12.00 Sárvár, Kabos László Filmszínház: Priscilla, ma 14.40, vasárnap 17.00 – A fattyú, ma 17.00, vasárnap 14.30 – Imádlak utálni, ma 19.30, vasárnap 17.00 Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Kívánság, ma 17.00 – Imádlak utálni, ma 19.00 – Wonka, vasárnap 16.00 – Priscilla, vasárnap 18.00 Celldömölk, KMKK Art mozi: Imádlak utálni, ma 17.00 – Szegény párák, ma 19.00 Bükfürdő, Funcity: Szárnyalj!, ma 10.00 – Ferrari, ma 12.00 – Semmelweis, ma 15.00 – Imádlak utálni, ma 17.30, vasárnap 13.30 – A méhész, ma 19.20 – Kacsalábon, vasárnap 10.00 – Lassie – Állati mentőakció, vasárnap 11.40 – Villám Charlie, vasárnap 15.30 – A győztes gól, vasárnap 18.00