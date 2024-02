A jogsijával trükközött egy nő, közokirat-hamisítás miatt emelt vádat ellene a Szombathelyi Járási Ügyészség

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményben arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint – miután magyar gépjárművezetői engedélyét külföldi vezetői engedélyre történő csere során Svájcban bevonták – 2023 nyarán a Webes Ügysegéden keresztül valótlanul azt nyilatkozta, hogy a vezetői engedélye megsemmisült, és kezdeményezte a pótlását.

A valótlan nyilatkozat megtételével közreműködött abban, hogy az alapján a közhiteles nyilvántartásba valótlan adatot jegyezzenek be, és a hatóság kiállított a részére új magyar vezetői engedélyt is. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

A szerző visszatér - Csikós Attila majdnem szombathelyi regényének bemutatója a Berzsenyi-könyvtárban

A szombathelyi születésű regényíró, novellista, színházi ember Öszvér című regényének bemutatója március 5-én, kedden 17 órakor kezdődik a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Plasztikus regényvilág, kemény kérdésfölvetés, izgalmas nyomozás.

Csikós Attila így ajánlja a regényt a közönség figyelmébe: „Szombathelyi vagyok. Akkor is, ha életem ötvennégy évéből ötvenet Budapesten éltem le, s most Badacsonytördemicen vagyok otthon. Talán nem is az a jó meghatározás, hogy itt vagy itt vagy ott vagyok otthon. Úgy lenne pontos, hogy ott, ahol emlékek, kapcsolódások, történések és városok, emberek és pillanatok végtelen és változó hálózatának darabjaként egy megismételhetetlen pillanatban felismerem magam. Ahol ráismerek arra, aki ott és mindig méretarányosan én magam vagyok. Az ember nem a születésével válik valamilyenné, hanem a móddal, ahogy az életre visszaemlékezik. Szombathelyen élnek a rokonaim, itt vannak eltemetve déd- és nagyszüleim. Gazdag Erzsébet íratott be a könyvtárba alig kétévesen. Itt töltöttem a nyaraimat. Meglepően sok emléket őrzök erről a csodás városról.

Mindszenty bíboros portréja érkezik a szombathelyi Székesegyházba

Mindszenty József bíboros portréját helyezik el a szombathelyi Székesegyházban március 3-án, vasárnap reggel, a 9 órakor kezdődő püspöki szentmise keretében.

A Szombathelyi Egyházmegyéből való Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása Csehimindszenten született 1892-ben. Nyolcvan évvel ezelőtt nevezték ki veszprémi püspöknek, 1944. március 4-én. Ebből az alkalomból, rá emlékezve, Schmidt Béla egykori Vas Megyei festőművész Mindszenty bíborosról készült leghíresebb portréját helyezik el március 3-án, vasárnap a 9 órai püspöki szentmise keretében a Székesegyházban. Isten szolgája Mindszenty József bíboros boldoggá avatási eljárása folyamatban van, e kép jelenlétében is kérhetik a hívek az ő égi közbenjárását családtagjaikért, betegeikért illetve saját szándékukra is. Szeretettel várják a híveket a püspöki szentmisére.

Klímabarát Díjat kapott Szombathely városa

Klímabarát Díjat kapott Szombathely városa, melyet dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár és Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke adott át dr. Nemény András polgármesternek és Németh Ákos klímapolitikáért is felelős tanácsnoknak Budapesten, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban.