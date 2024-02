Méltatásában elhangzott: Horváth Tímea fő feladatának tekinti az ápolás minőségének folyamatos javítását, a szakdolgozók állandó képzését, továbbképzését, az ápolási eszközök fejlesztését, valamint az etikai szabályok betartását és betartatását. Ezekhez társul az emberközpontúság és a tisztelet.

Horváth Tímea az EKG készüléknél. Vallja: munkája elmaradhatatlan az emberközpontúság és a tisztelet

Fotó: Szendi Péter

A Magyar Ápolási Egyesület minden évben felterjeszt arra érdemes egészségügyi szakdolgozókat a Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására. A kitüntetés feltétele a legalább tízéves kiemelkedő szakmai múlt és ötéves folyamatos ápolási egyesületi tagság. Az idén a Markusovszky-kórház szakdolgozói közül Horváth Tímeát javasolta a kitüntető címre, a minisztérium jóváhagyta a felterjesztést – az oklevelet a budapesti ünnepségen, a Stefánia Palotában dr. Takács Péter Egészségügyért felelős Államtitkártól vette át az osztályvezető ápoló.

Horváth Tímea - Emberközpontúság és tisztelet

Vezetőként pontos, odafigyelő. Munkáját hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel, lelkiismeretesen látja el. Hozzáértését, empatikus hozzáállását kollégái, felettesei is elismerik. A kitüntetettel a munkahelyén találkoztunk.

– A családban előttem senki sem dolgozott az egészségügyi pályán. Tíz-tizenkét éves lehettem, amikor mandulaműtétem volt a kórházban – megfogott a légkör, a nővérek kedvessége, onnantól kedvet éreztem a szakma iránt, ezért jelentkeztem az Entzbruder Dezső Egészségügyi Szakközépiskolába. Tanulóként kiváló szakoktatókhoz és az I. Belgyógyászati osztályra kerültem gyakorlatra. A nővérek támogattak, jó közösségbe kerültem, és megérintett a sikerélmény: milyen az, amikor a beteg egészségesen távozik. Ma hozzám, hozzánk érkeznek tanulók – a kollégáimmal szem előtt tartjuk, hogy hasonló fogadtatást kapjanak. Annak a felelősségét is érezzük, hogy az utánpótlás-kérdés rajtunk is múlik – mondja.

Tímea általános ápoló és asszisztens végzettséget szerzett 1986-ban, utána a kórházban dolgozott műszakos ápolóként az I. Belgyógyászati osztályon 1993-ig. Másfél éves kitérő következett, majd visszakerült asszisztensként a rendelőintézetbe, onnan a kardiológiai osztályra 1999-ben. Ápolóból 2013-ban osztályvezető ápoló helyettes lett, 2016-tól osztályvezető ápoló – negyven ember, köztük szakápolók, segédápolók, asszisztensek, orvosírnokok munkáját koordinálja. (Hetvenágyas az osztály, amelyhez szakambulancia, szakrendelés is tartozik.)

A további tanulmányait – érettségi, OKJ-s képzések, egészségügyi gyakorlatvezetői képzés – munka mellett végezte. 2016-os kinevezését megtiszteltetésnek érezte, bár karrierre nem vágyott – szívesebben dolgozik a háttérben. Csapatukat, az osztály családias légkörét említi még – büszke a munkatársaira szakmailag, emberileg egyaránt. Bármikor számíthat rájuk, és ez kölcsönösen működik. Gyakoriak a csapatépítő összejövetelek, amelyeken mindenki feltöltődik, mondja. Egy átlagos napon 6 óra – negyed 7 körül érkezik, adminisztrációs munkát végez, reggel megbeszélést tartanak az osztályvezető főorvossal, a nagyviziteken is részt vesz. A napjaik, feladataik – mint mondja – kevésbé tervezhetők, hiszen úgynevezett „akut” osztály a kardiológia – sürgős panaszokkal is kerülhetnek oda betegek. Ha úgy adódik, és segítség kell, természetesen ő is „beáll” a napi munkába. A tanulóknak hangsúlyozza: a betegek és a hozzátartozók irányába mindig legyenek tiszteletteljesek, empatikusak. Az alázatot, az emberközpontúságot hite szerint meg lehet és meg is kell őrizni. A képzések, a fejlődés szükségességéről is beszél: rohamosan fejlődik a területük, lépést kell tartani ezzel és példát mutatnia.