A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalói és ellátottjai nevében Németh Klára ügyvezető igazgató köszöntötte a doktornőt a rögtönzött ünnepségen. Kiemelte elhivatottságát, lelkesedését, és külön emléklapot is átadott neki, amelyen az szerepel: megbecsülésüket és köszönetüket fejezik ki a szakembernek az elmúlt két évtizedben végzett odaadó munkájáért, támogatásáért és együttműködéséért. Igazi meglepetést szereztek a doktornőnek, aki meghatottan vette át az ajándékot.

Ahogy már korábban, úgy most is elmondta: édesapjától, dr. Morvay Frigyestől 2004-ben vette át a hajléktalanszálló orvosi ellátását. Szívesen megy a rendelésre, a szállón a szociális háttér és az egészségügy „együtt van”, ami sokat jelent a számára. Ha az egészsége bírja, gond nélkül viszi tovább az ellátást.