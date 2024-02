A Kőszegi Casino előzményei 1833-ra vezethetőek vissza. Mivel a Rákosi-rendszerben a kommunisták (több száz másik egyesülettel együtt) feloszlatták ezt a civil szervezetet is, a Casino „tetszhalott” állapotba került. Ez a helyzet szűnt meg 1999 májusában, amikor Dénes Andor vezetésével, jeles közéleti szereplők támogatásával újjáélesztették a patinás szervezetet – Kőszegi Polgári Kaszinó néven.

A negyedszázados évforduló rányomja a bélyegét az egyesület idei esztendejére, hiszen több meglepetéssel is készülnek – neves városi és országos közéleti szereplőkkel. Többek között ezekről a tervekről is szó esett a január 27-én, a Jurisics-várban rendezett évnyitó közgyűlésen, ahol három új fővel bővült a tagság (Horváth Márta, Takács Ádám és Terplán Zoltán). A legambiciózusabb cél talán, hogy kiadják Tóthárpád Ferenc Kőszegi Kaszinókról szóló, 21 évvel ezelőtt megjelent művét bővített kiadásban, az azóta eltelt időszak történetének összefoglalásával. A közgyűlésen való felszólalásában egyebek mellett ennek részleteiről is beszélt a szerző, akit nemrég a Magyar kultúra lovagjává avattak. A könyv várhatóan ősszel jelenik meg, és a kaszinók magyarországi meghonosítója, Széchenyi István születésnapjára (szeptember 21.) tervezett ünnepségen mutatják be.