In memoriam: Szomorúan értesültünk, hogy a professzor úr, hosszú, súlyos betegségekkel küszködve Pécsett elhunyt.



In memoriam: prof. dr. Illei György



Huszonegy évig, 1973-tól 1994-ig a Markusovszky Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati osztályát vezette. Munkáját nagy szakmai és társadalmi megbecsülés övezte. Vezetése alatt az osztály hazai és nemzetközi megítéltetése az egyetemi klinikák színvonalát képviselte. Számos vendégkolléga főleg Debrecenből, Pécsről, de Londonból is heteket töltöttek a szombathelyi nőgyógyászati ellátási gyakorlat megismerésére. A professzor számos új műtéti eljárást vezetett be, de jelentős endokrinológiai és immunbiológiai elméleti kutatást is vezetett.

Két alkalommal egy-egy évet Londonban töltött, hogy ezen ismeretek pontosabb megértésének szentelje. Több mint másfél évtizedig látta el a főigazgató tudományos helyettesi teendőket. Az orvoskar kifejezett kérése ellenére 1994-ben – következetes magatartását bizonyítva – nyugdíjba ment. Több évtizedes oktatói és tudományos tapasztalatát a továbbiakban a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán kamatoztatta, kezdetben Szombathelyen majd Pécsett, főleg a diplomás ápoló- és szülésznőképzés terén országos kisugárzású szakmai sikerek bemutatásával. Több szakkönyvet írt illetve szerkesztett. Számos kitüntetés birtokosa volt, „Kiváló orvos”, a „Pro Facultate Scientiae Sanitatis”, de életművéért 2003-ban megkapta a „Magyar Köztárasági Érdemrend Tiszti Keresztje Polgári Fokozatát”- is. Puritán életet élt, vagyont nem gyűjtött, magánrendelése nem volt, szigorúan ellenezte a „klinikai magángyakorlatot” is. Végtelenül etikus, szakmailag kiemelkedő tudású professzort veszítettünk el, aki nem csak a Vas megyei-, de szerte az országból elsősorban nőgyógyászati daganatos betegségben szenvedők keresték több mint húsz évig gyógyulásunkat Szombathelyen.

Szombathely, 2024.február 16.

Bánatos volt kollégái és tanítványai nevében: prof. dr. Horváth Boldizsár