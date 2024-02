Vépen a jelenleg üzemelő lámpatestek energiahatékonysága elmarad a modern LED fényforrású lámpatestekétől. Utóbbiak használatával jelentős energia-megtakarítás érhető el. Egy világítástechnikai, közte LED-es közvilágítási projektek komplett tervezésével, kivitelezésével is foglalkozó tatai cég képviselője, Szécsényi Csaba beszélt az általuk kínált megoldásról. Mint mondta, a LED-izzókkal javulnak a megvilágítási szintek és a technológiának köszönhetően az energiával is takarékoskodik a település. Az önkormányzatnak ez megtérülő beruházás, érvelt az ügyvezető.

A cég elkészítette a Vépre vonatkozó közvilágítás-korszerűsítési koncepcióját és finanszírozási ajánlattal is készültek. (A lámpatestek beépített teljesítmény alapján számolt összfogyasztás mértéke jelenleg 101,712 kWh/év, ami éves szinten 14,239 millió forint költséget jelent a városnak. A jelenlegi lámpatestek fényáramát 20-30 százalékkal növelnék, s még így is energia-megtakarítással lehet megtérülő beruházásról beszélni. Megtakarítási számítást is végeztek: a korszerűsítés után az éves energiafogyasztás 48 százalékkal csökkenne, míg a lámpatestek fényáram-szabályozása esetén a fogyasztás mennyisége 62 százalékkal csökken.)

Összesen 468 darab lámpatest cseréjére tettek nettó 36 millió forintos ajánlatot. A koncepcióban bemutatottak alapján a beruházás 3 és fél év alatt térül meg, és évi 10 millió forint megtakarítást jelentene a településnek. Amennyivel csökken a villamosenergia-számla, annyit kellene évente visszafizetnie Vépnek – öt részletben való visszafizetéssel, 10 millió forint szerződéskor fizetendő összeggel is kalkulálva ez nettó 50 millió forint.

Az energiahatékonyság növelésére, energiafelhasználás csökkentésére az önkormányzatok számára elérhető pályázatokról érdeklődött Pados Róbert képviselő. S kifejtette: a megtérülés-számítások veszélye az, hogy a jelen pillanatban ismert és becsült adatokra vonatkoztatva adnak valamennyire valós képet. Az elmúlt évek alapján azonban látható, hogy minden hónapban változhat akár a költség. Kovács Péter polgármester szóba hozta a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) közeljövőben várható pályázatát, amelyben „nagy tömegű energetikai fogyasztói adatok feldolgozására és azok optimalizálására” lehet pályázatot benyújtani.

Rövidesen dönt a kérdésben a képviselő-testület, de biztosan elindulnak abban az irányban, hogy a településen még meglévő hagyományos lámpatesteket korszerű, LED-es lámpatestekre cserélik, ám Vép nem szeretne az ESCO-s részletfizetéssel élni, mert az tovább emelné a megvalósítás költségeit.