A foltos szalamandra a vízben gazdag, hegyvidéki erdős területeknek a jellegzetes kétéltűje. Elevenszülő, tehát teljesen mozgásképes lárvákat hoz világra, egy erősebb nőstény akár több tucatnyit is. A legnagyobb és kedvelt helyszín számukra a Hét-forrás környéke, de más vizes környezetben is megtalálhatók. A telet fagymentes üregekben hibernálódva vészelik át. Az őszi párzási időszak után általában márciusban születnek a lárvák, az enyhe időjárás miatt idén korábban kezdődött meg a lárvarakás. Kizárólag a friss, áramló víz alkalmas a szaporodásukra. Augusztus végén, szeptember elején történik majd a nagy átalakulás, amikor a kopoltyús, úszó lárvákból tüdővel lélegző szárazföldi kétéltűekké válnak. Kezdetben 4-5, később 15-20 centiméteresek. A szabadban 20, fogságban akár 30 évig is élhetnek. Minden felnőtt állat egyedi mintázatú, az élénksárga minden árnyalatát viselheti. Bőre mérgező, nem tanácsos megfogni. A mirigyeiben termelődő váladék szembe vagy szájba jutva nyálkahártya-gyulladást, az emlősöknél izomrángást, magas vérnyomást és szapora légzést okoz.

Csapadékos időben az élőhelyüket átszelő utakon óvatosan közlekedjünk, erre a Kőszegi-hegységben tábla is figyelmeztet. A foltos szalamandra Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50.000 forint - olvasható a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Felhívásában.