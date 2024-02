Az év első testületi ülésén a város idei költségvetésének tervezete volt a kiemelt téma, amelynek elfogadását hosszas egyeztetések, tárgyalások előzték meg. A fő bevételi forrást továbbra is az iparűzésiadó-bevétel jelenti, ez a költségvetés 38 százalékát teszi ki. Az önkormányzatot, szolgáltatásokat és intézményeket érintő normatív állami támogatások mértéke nőtt a tavalyihoz képest, a költségvetés 21 százalékát fedezi. További forrást jelentenek az egyéb adóbevételek, a működési és ingatlanértékesítésből származó bevételek, illetve a pályázati támogatások. A tervezett bevétel mindöszszesen 4752 millió forint. A kiadási oldalra továbbra is hatással van az infláció, a garantált minimálbér emelése, a köznevelési ágazatot érintő bérváltozás, a fürdő hitele és működtetése, a szolidaritási adó és az energiaárak emelkedése.

Az intézmények fenntartására idén 1468 millió forintot költ a város, ennek 70 százalékát állami támogatásokból finanszírozza majd. A pályázati fejlesztések mellett beruházásokra, felújításokra 424 millió forintot szánnak. A tavalyihoz képest 12 millió forintra emelték a versenysport-támogatási keretet. A látványsportágak taóönrésztámogatásaira, illetve a városi sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra 100 millió forint felett költ majd a település, az új kosárlabdapálya kialakításához pedig további 14 millió forintot különítettek el. A sporthoz hasonlóan a kultúrára is többet fordítanak az idén, megemelték a Pannon Kapu Kulturális Egyesület támogatását: a rezsiköltségek önkormányzati átvállalásán túl 36 millió forint működési támogatást és 34 millió forint rendezvénykeretet biztosít az egyesületnek a város. Megemelték a városi kitüntetések mellé járó összegeket is, illetve az újszülöttek részére nyújtott babautalványokra is magasabb összeget, 30 ezer forintot adnak mostantól.