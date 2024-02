Május 1-jei hatállyal dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya dr. Koncz Gabriellát javasolja kinevezni a Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetőjévé. A közgyűlés véleményezési jogkörében eljárva egyetértett dr. Koncz Gabriella kinevezésével. Nem volt ilyen egyetértés a képviselők között a többi napirendi pont tárgyalásánál. Többször személyeskedő vitákba torkollt az ülés, emiatt pedig többször nyomták meg a piros, ügyrendi gombot a képviselők. – A lakókért vagyunk itt – mutatott rá Horváth Gábor, a Fidesz–KDNP képviselője első hozzászólásában. Két petíciót – 382 aláírással – adott át Nemény András polgármesternek.

Az egyiket 81-en írták alá, a polgárok megválasztott képviselőjük által azt szorgalmazzák, hogy a Farkas Károly és Szabadnép utcák új beépítésű lakóövezetének oldalán gyalogjárda tervezésére és kiépítésére az önkormányzat biztosítsa a forrást az idei költségvetésében. A másik petíciót pedig mintegy 300-an írták alá, a Minerva lakópark járdáinak újraaszfaltozását kérik: így a Fortuna utcában a Viktória utca 11. és a Minerva utca 18. szám közötti társasházak között, továbbá a Minerva utca 14. számú társasháztól a Viktória és a Diana utcák kereszteződéséig a feltöredezett járdaszakaszok felújítását sürgetik.

– Ez egy választási évi költségvetés, jó nagy osztogatással, melynek egy részét akár szavazatvásárlásnak is minősíthetjük – jelentette ki Illés Károly, a Fidesz–KDNP-frakció frakcióvezetője. Példaként említette: az önkormányzat a szombathelyi nyugdíjasoknak fejenként 10-10 ezer forintot kíván juttatni. A politikus szerint a tervezettnél jóval nagyobb összeget kellene fordítani hidak felújítására. Hasonló a helyzet a kátyúzással, amely szerinte szintén jóval több pénzt érdemelne. A város költségvetését 31,2 milliárd forintos mérlegfőös - szeggel hagyta jóvá a baloldali többség. A Fidesz–KDNPfrakció tagjai nem hagyták jóvá sem a pénzügyi tervezetet, sem pedig a hozzá kapcsolódó önkormányzati rendeletet. Az előterjesztésből kiderült: az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásával, a közgyűlés által elfogadott takarékossági program végrehajtásával, a helyi adóban elért többletbevételekkel, kamatbevételekkel, további vagyonértékesítésekkel 2,4 milliárd forint pozitív egyenleggel megteremtette forrását a 2024. évi tételek finanszírozásához. Kitértek arra is, 800 millió forint útfelújítási programot is elindítanak.

A táblákat áttekintve elmondható: a működési bevételek között 26,6 milliárd forinttal kalkulálnak, azon belül is a helyi iparűzésiadó-bevétel esetében 11,4 milliárd forintot irányoztak elő. Építményadóból 1 milliárd 830 millió forint bevétellel számoltak. Az oktatási ágazat kiadásaira 5,3 milliárd forintot, kultúrára és a médiára 3,1 milliárd forintot, a szociális ágazat kiadásaira 2 milliárd 380 millió forintot terveztek. A jóváhagyott költségvetés alapján az egészségügyi ágazat kiadásaira 953 millió forint, a gyermek- és ifjúságvédelemre 1,7 milliárd forint juthat. A sport ágazat csaknem 996 millió forintos keretéből 2024-ben a legnagyobb tételt a Falco KC kosárlabdacsapat támogatása jelentheti: 420 millió forinttal. Szintén komoly ös - szeget soroltak az Aréna Savariát is fenntartó Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola finanszírozására: 330 millió forintot.

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadásokra 1,8 milliárd forintot különítettek el, míg út- és hídfenntartási kiadásokra 919 millió forintot. A felhalmozási célú bevételek előirányzata 2024-ben a jóváhagyott dokumentum szerint nem éri el a 300 millió forintot. A közgyűlés egyhangúlag fogadta el azt a határozati javaslatot, amely lehetővé teszi a 16 év alattiak számára a helyi közösségi közlekedés ingyenes használatát. Egy év múlva megvizsgálják, hogy a korhatárt 18 évre felemeljék-e. V