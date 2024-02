A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály adatai szerint kifogásolt a levegő minősége Szombathelyen:

A szakértők szerint, a szálló port kémiai összetételétől függetlenül a levegőben szálló részecskék nagysága szerint csoportokba sorolják és a koncentrációjukat egy skála szerint osztályozzák. Egészségügyi szempontból a 10-16 mikronnál kisebb méretű szálló pornak van jelentősége, a mérőműszerek általában 10μm , 4μm, 2.5μm és 1μm nagyságokat külön mérik. Ezekre a PM10 és a PM2.5, stb. jelölést használjuk.

PM2.5

Két és fél mikron méretű szemcsék. Méretük kb. harmincszor kisebb, mint az emberi haj átmérője, a mondat végi ponton több ezer is elfér belőlük. Ezek az apró szemcsék a légzőszervekben mélyebre is behatolnak, a tüdőig is eljutnak.

Irritálják a szemünket, az orrunkat, a torkunkat, köhögést, tüsszögést, orrfolyást okozhatnak. Tartós kitettség légszomjjal járhat, a tüdőfunkció kevésbé hatékonnyá válik és az asztmások, szívbetegek egészségi állapotát rontja.

Kültéren általában égetésből (üzemanyagok, erőművek, fűtés, és természetes tüzek) származnak, de gázokból és apró páracseppekből az atmoszférában is képződhetnek, és messzire eljutnak a kibocsátás helyszinétől. Erdőtüzek vagy egy vulkánkitörés nagy mértékben megnöveli a levegőben mért koncentrációjukat akár száz kilóméterekkel távolabb is.

Beltéri szállópor-forrás például a dohányfüst, de akár a főzés is lehet(zsírban, olajban sütés, grillezés), vagy égő gyertyák, olajlámpák, és természetesen a nyílt égésű tűzhelyek. Ha a kültéri szálló por koncentráció magas, akkor ezekre is érdemes odafigyelni.