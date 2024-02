Kiss Zoltán nyugállományú alezredes, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a Kisfaludy Sándor utca 1. szám alatti bérleményben múlt pénteken. Majd megtartotta összefoglalóját a szervezet 2023-as tevékenységéről. Ezt – a napirend szerint – a pénzügyi beszámoló és a felügyelő bizottság jelentése követte. Valamennyi beszámolót egyhangú szavazással fogadta el a közgyűlés. A kérdések, észrevételek után ismertették a 2024-re vonatkozó programtervezetet. Ezek szerint kifejezetten bőséges lesz idén is a kínálat.

A tervek szerint az egyesület tagjai közül többen is részt vesznek majd a különböző ünnepi eseményeken és koszorúzásokon. Így például ott lesznek a szombathelyi március 15-ei, augusztus 20-ai, valamint október 23-ai programokon is. De nem maradnak ki a Savaria Történelmi Karnevál eseményeiből sem.

Csapatépítő események

Rengeteg szórakoztató, csapatépítő összejövetel is várható szervezésükben. Lesznek kirándulások, klubnapok, valamint kártya- és sportbajnokságok – tudtuk meg. A programtervezet ismertetése után következett a tisztújítás. A megjelentek egyhangúan úgy döntöttek, hogy továbbra is Kiss Zoltán nyugállományú alezredes marad a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke, Varga Tibor nyugállományú alezredes pedig az alelnöke, míg a titkári teendőket a továbbiakban is Vadász Tibor tartalékos főhadnagy látja el.

Úgy gondolom, hogy amint a beszámolóban is elhangzott, egy nagyon sikeres, színes, mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Egyesületünk rendre 10–15 fővel, valamint a Szombathely Megyei Jogú Várostól kapott emlékzászlóval vett részt az önkormányzati ünnepségeken. Ezenkívül pedig rengeteg saját rendezvényünk is volt, melyek komoly érdeklődést váltottak ki a tagságunkból. Hasonlókat várunk a 2024-es évtől is

– fogalmazott Kiss Zoltán.

A rendezvény bajtársi beszélgetéssel, állófogadással ért véget.