Ezen a héten közzétett videónkban két elismert vasi mentőtiszt a szakszerű újraélesztés technikáit, szabályait, folyamatát mutatják be. Így kell helyesen eljárni, ha valaki rosszul lesz és gyorsan be kell avatkozni: A félautomata defibrillátor használatához szükséges lépések egyszerűek és könnyen érthetőek. Először is, a helyszín biztonságosságának és a beteg életjelenségének az értékelése kulcsfontosságú.

Amennyiben félautómata defibrillátor készülék könnyen megtalálható a közelben, és az egyszerű bekapcsolása után a hang- vagy kijelzőutasítások segítségével vezeti végig a felhasználót, hogy pontosan mit kell tennie. Az elektródák a mellkasra csatlakoztatása után a defibrillátor automatikusan elemzi a szívritmust, és ha szükséges javasolja a sokkot. A sokk gomb megnyomásakor sem a segélynyújtónak, sem a segítőknek nem szabad a beteghez érni. A hamar megkezdett és minőségi mellkasi nyomások megkezdése meghatározó lehet beteg túlélésében.