Korábban előfordult, az ebédből visszaérve rögtön az uzsonnájukat keresték a gyerekek. Ez most megszűnt. Sokkal jóllakottabbak, többet fogyasztanak, ráadásul lényegesen kevesebb az élelmiszer-hulladék. Minden nap kiírják az étteremben, hogy mennyi volt az előző napi maradék, a kilogrammok száma pedig fokozatosan csökken.

Közétkeztetés: jól működik az új rendszer

Jól működik a rendszer – mondja Szijártó Zsolt, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola intézményvezetője. Hozzáteszi: a szülők, a gyerekek és a pedagógusok részéről is pozitívak a tapasztalatok.

– Kezdetben voltak fenntartásaink, de már az első nap bebizonyosodott, kár volt. Az elsősöknek még segítettek a tanító nénik a szedésben, de gyorsan megtanulták, mennyit és hogyan merjenek a tányérjukra. A fenntarthatóság jegyében született meg a svédasztalos tálalás módszere, de egyben az önállóságra nevelésben is segít – teszi hozzá.

Horváth Lili 1. b osztályos tanuló

Fotó: Benkő Sándor

Hungast Csoport tapasztalatai az elmúlt év alapján

Úgy tapasztalják, a választás lehetősége pozitívan hat a tanulók étvágyára. Így látják ezt az elmúlt közel egy esztendő eredményei alapján a Hungast Csoportban is.

– A máj, a hal és a gomba soha nem tartozott a gyerekek kedvencei közé, mióta a svédasztalos rendszerben kínáljuk, kifejezetten jó számokat mutat a resztelt máj, a harcsapaprikás és a gombapörkölt –mutat rá Enyedi Csaba kommunikációs igazgató, aztán arról beszél:

– Az a jó ebéd, amelyet elfogyaszt a gyerek. Ma Magyarországon évente fejenként 50 kilogramm élelmiszer-hulladék keletkezik a közétkeztetésben, és a levesek 80 százaléka végzi a kukában. Ez nem csak, hogy nem fenntartható környezetvédelmi szempontból, hanem azt is mutatja, hogy a fogyasztói szokások immáron olyan mértékben változtak meg, amely a sok évtizedes menzai étkeztetés teljes megreformálását teszi szükségessé. A svédasztalos, vagy más néven szabadszedéses tálalás egyszerre nyújt megoldást az immár iskolákban is jelenlévő felgyorsult világnak, valamint az étkezési kultúra olyan irányú fejlesztésére, hogy a felnövekvő fiatal generáció is tisztában legyen a változatos étrend egészséget, és teljességet támogató jótékony hatásának.

- Egy éve kezdtük el tesztüzemben először húsz, majd kibővítve negyven intézményben országszerte. A fejlesztés beruházásigényes, de tekintettel a mindent elsöprő fogyasztói, szülői és pedagógusi elégedettségnövekedésre, valamint a mintegy negyven százalékkal csökkenő élelmiszer-hulladék mennyiségének, túlzás nélkül kijelenthető, hogy ez a helyes út.

Egyedi Csaba szerint a szabadszedéses menza nem csak környezetkímélő, de segít a gyerekek döntési képességének fejlesztésében is, hogy megismerjenek olyan ízeket és ételeket, amelyeket eddig nem kóstoltak.

– Többször is szabad szedni, sőt, erre biztatunk mindenkit, mindössze annyit kérünk, hogy az étkezés végén üres legyen a tányér – hangsúlyozza a Hungast kommunikációs igazgatója.