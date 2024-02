Szerdán reggel nyolc óra körül szörnyű, gyereksírásra emlékeztető hangokra figyeltek fel a szombathelyi Sáfrány utca lakói. Kovács Szabolcsné Gabi először azt hitte, hogy valamelyik gyermeke itatja az egereket, ám rövidesen rá kellett jönnie, hogy a zaj a házukon kívülről jön, nem pedig az apróságok szobájából. Az ablakon kitekintve pedig szörnyű látvány fogadta: két nagy testű „farkaskutya” marcangolt egy sarokba szorított őzet. A szerencsétlen rőtvad vérző sebekkel, jelentős mennyiségű szőrzetet hátrahagyva tudott elmenekülni. Valószínűleg ebben jelentős szerepe volt annak az egyik közeli házban lakó lakó bátor férfiúnak is, aki az őz segítségére sietett. A két németjuhász jellegű kutya ezt követően eltűnt a környékről. Arról nincs hír, hogy kóbor ebekről lehetett szó, vagy egy figyelmetlen gazditól szöktek meg a kutyák. A környéken lakók elmondása szerint szinte napi rendszerességgel tévednek be vadállatok a lakóövezetbe. Így például többen láttak már őzeket, vadnyulakat, vaddisznókat és rókákat is.

Mindenesetre szerkesztőségünk írásban érdeklődött az illetékes rendőri szerveknél arról, hogy az ügyben történt-e feljelentés, indul-e majd nyomázás? A cikkünk megjelenéséig válasz még nem érkezett, de amennyiben ez megtörténik, írásunkat frissíteni fogjuk.