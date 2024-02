Mindenképpen meghívtam volna a Lélekbaristába eheti vendégemet Imre Lillát. A beszélgetés témája azonban más lett volna néhány hónappal ezelőtt. Lilla kisebbik fiánál Ivánnál, ugyanis leukémiát diagnosztizáltak nemrég. Így a beszélgetésünket most a gyógyulás felé vezető út határozta meg. Lilla egyébként jógát oktat, fest és alkot, nemrég pedig TikTok csatornát is indított. Bár számos nehézséggel kell megküzdenie Lillának és családjának, a kétgyermekes édesanya mégis próbálja pozitívan, néha humorral kezelni a nehéz szituációkat is.

A podcastből kiderül, hogy:

Hogyan derült ki Iván betegsége? Milyen előzményei voltak?

Hogyan élte meg Lilla a diagnózist?

Hogyan mondták el Ivánnak?

Hogyan érinti ez a nagyobb fiút Igort?

Milyen a kapcsolat Iván és Igor apukájával?

Egy ilyen helyzetet, hogyan kezel egy igazán spirituális ember?

Miben segít a festészet, a jóga?

Milyen volt megélni azt a rendkívüli összefogást, ami az elmúlt hónapokban kísérte a családot ?

Érdemes meghallgatni!