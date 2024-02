Ahogy közeledik a hétvége, úgy nő a forgalom a lottózókban. Olykor nem ritka az sem, hogy percenként térnek be az emberek, de van, hogy az utcán áll a sor ,bízva a szerencsében feladjanak egy szelvényt. Abban a 6 milliárd 450 millió forintban, ami minden idők legnagyobb várható főnyereménye az ötös lottón. Lottólázban vármegye.

Képünkön Horváth Zoltánné lottóárus és e cikk szerzője - mindketten lottólázban égnek

Fotó: Cseh Gábor

Lottólázban

Horváth Zoltánné elárulta:

- Ahogy a rekordot közelíti a várható főnyeremény az ötös és a hatos lottón, úgy nő a játékkedv is, egyre többen térnek be hozzánk. Két típust tapasztaltam, akinek nem számít mennyi a nyeremény, minden héten jön és megteszi a számait, illetve aki csak akkor ad fel szelvényt, ha több milliárd a nyeremény.

Az egész ország lottólázban ég!

Bár lehet, hogy sokan arra tippelnének, hogy mindenki azonnal felmondana, és soha többé nem dolgozna, meglepően sokan gondolják máshogy.

Van, aki azt mondta, 1-2 hónapot dolgozna egy évben, a többi utazással töltené. Ezzel többen is tudtak azonosulni, többen mondták ugyanis, hogy azonnal elindulnának világot látni.

Meglepő válasz érkezett a fiataloktól is, akik tudatosan befektetnék a megnyert összeget.

Volt olyan is, aki utazás mellett adakozásra is szánna az összegből, de olyan is akadt, aki még a gondolattal sem játszott el soha, mert bár rendszeresen lottózik, úgy gondolja nincs rá esélye, hogy megnyerje a főnyereményt.