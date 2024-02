Az előző forduló két legnagyobb meglepetés-győzelmét szolgáltató Egis Körmend és Budapesti Honvéd csatája komoly történelemre tekint vissza, hiszen korábban rendre többször is e két fél küzdett meg egymással a bajnoki címért. A házigazda Rába-partiak Lovre Basic érkezése óta szárnyakat növesztettek, így nem csoda, hogy a körmendi klubvezetés nem várt Cook felépülésével, akit helyettesít Basic, hanem fixálták a horvát irányító helyét a keretben egészen a szezon végéig. A piros-feketék másik gyenge pontja a center poszt, ám pénteken este ez ügyben is történt előrelépés: Ibrahim Sylla helyére Sagaba Konatét szerződtette az Egis Körmend – erről is beszámoltunk korábban a vaol.hu-n, ahogy Basic maradásáról is.

Visszatérve a Körmend és a Honvéd meccsére, a kezdő negyed első fele kiegyenlített játékot hozott, mígnem az etap közepén egy 10-0-ás rohamot intézett, ezzel 22-10-re nyúlt el a hazai gárda. Az egykori körmendi játékos, Henry törte meg a vendégek kosárcsendjét, de komoly zárkózást nem tudott bemutatni a Honvéd, amely Dokovic utolsó másodpercekben elengedett hármasának köszönhetően csak 8 pontos hátrányból várta a folytatást (26-18). Durázi 2+1-es akciójával menetelt tovább a házigazda, majd Tolbert is betalált közelről (31-18). A 13. percben Kiss Mátyás triplájával már 14 ponttal is vezetett a piros-fekete alakulat, de nem sokáig, Brown duplájával és Kopácsi távolijával hamar 10-en belülre kapaszkodott a fővárosi csapat (34-25). A 18. percben Morgan hármasánál (42-31) elszakadt a cérna Jovanovicsnál, ami keze ügyébe került, azt földhöz vágta. Időkérése során főleg Wessonhoz volt pár keresetlen szava. Érezhetően ismét krízisbe került a Honvéd, a hazaiak pedig ebből próbáltak minél nagyobb előnyt kovácsolni maguknak. Az utóbbi meccseken megszokott kemény, határozott, összeszedett körmendi védekezés nem nagyon ízlett a vendégeknek, akik gyenge dobóhatékonyságuk ellenére 10 ponton belül maradtak a nagyszünetben (44-35).

Fordulás után Morgan és Brown dobópárbajával folytatódott a találkozó, majd Basic és Morgan is beköszönt távolról (57-41). Egészen érdekes bírói ítéletek tarkították ezt a meccset is, de van, amihez nem lehet hozzászokni, mert mindig van új a nap alatt. A Rába-partiakat azonban ez sem zökkentette ki ritmusukból. A 27. percben már a 20-hoz közelített a felek közti differencia (66-49), mígnem két minutummal később Ferencz büntetőivel ez meg is lett (71-51). A negyedet Henry triplája zárta, óriási bravúrra volt szüksége a Honvédnak ahhoz, hogy visszajöjjön a meccsbe. Henry elkapta fonalat, szép egyéni villanásaival a fővárosi gárda tovább lopta a távot, amit Takács triplája tört meg (74-58). Jovanovicsék komolyan gondolták, hogy még van keresnivalójuk, a kiengedő Körmend előnye rohamosan csökkenni kezdett. Hajdu távolijával már csak 11 volt közte, Kocsis Tamás rögtön időt kért, ám a lendületben lévő Honvéd Brown újabb kettesével 10-en belülre került (77-68). A háromperces hazai kosárcsendet Djogo triplája törte meg (80-68), ami után Jovanovics is időt kért. Egészen éles lett a hajrá, két perccel a vége előtt Brown tarolta le Tolbertet, a Körmend játékosa lent maradt a földön és csak segítséggel tudta elhagyni a pályát, bal lábára alig tudott ráállni. Tartotta ugyan 10 pont körüli fórját a házigazda, ám Dokovic a 39. percben harmadik hármasával gondoskodott róla, hogy maradjon izgalom a végére (82-74). A csatát végül egy kontrából megindulva Durázi zárta le zsákolásával, eldöntve ezzel a lényegi kérdést (84-74). Basic egy jól irányzott dobással az utolsó másodpercekben helyére küldte ötödik távoliját is, talpra ugrasztva ezzel a csarnokot – 87-76-ra nyert a Körmend, ezzel zsinórban harmadik győzelmét könyvelhette el, klasszikus center nélkül. Azonban Konaté már ott volt az oldalvonal mellett, bevetésre kész.