A két település lakossága már hetekkel, sőt hónapokkal korábban elkezdett készülődni a farsangi bolondlakodalomra. A rönköt Vasalja adta, mégpedig a közelmúltban felújított orvosi rendelő udvaráról, ahonnan Gombás Zsolt körmendi hivatásos, vasaljai önkéntes tűzoltó vágta ki a fenyőt a legnagyobb szakmai hozzáértéssel és magabiztossággal. -Hat méter tíz centi volt a rönk eredetileg, a magyarnádaljaiak egy méter lecsíptek belőle a rönkhúzás napjára - jegyzete meg mellettem csipkelődve egy vasaljai atyámfia.

Magyarnádaljáról indult a lakodalmas menet, élén a Percsák zenekarral. A faluból került ki a vőlegény, Nádal Lali (Balogh Anna), a megtermett menyasszony, Szentkiráli Stefánia (Pál János) - akinek ruháját sokméternyi függönyből varrták - a vasaljai templomnál szállt fel a rönkre. Közben kínáltak jobbról is, balról is, ételt is, italt is, talán az utóbbiból fogyhatott jobban.,