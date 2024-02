Az emlékévet a csesztregi Szent Móric-templomban szentmise keretében nyitották meg. Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek volt a szentmise főcelebránsa, és egyben szónoka is - írja a zaol.hu.

A szentmise után érsek atya a Kerkai Házban a 2023-ban immár harmadik kiadásban megjelent az Istenkeresés útjain című könyvét mutatta be. Több témát érintett dr. Márfi Gyula, köztük a keresztény hit és erkölcs alapvető kérdéseit, hogyan bizonyítható Isten léte, foglalkozott a Szentháromság titkával, az ősbűnökkel és a megváltással, az evangéliumok és Újszövetségi Szentírás hitelességével, valamint előkerültek a Bibliával kapcsolatos kérdések, és a Tízparancsolat is. Beszélt még az ultraliberális gondolkodás veszélyeiről, kifejtette, hogy a szabadság alapvető érték, de ne „adagoljuk” túl, kezeljük mértékkel.

A napi aktualitásokra rátérve dr. Márfi Gyula arról is beszélt, hogy most Európa nagy tévedésben él, nemcsak a szabadság „túladagolása” a probléma, hanem az is, hogy egyensúlyban legyen a hazaszeretet és egyfajta nemzetköziség. Amellett, hogy ragaszkodunk magyarságunkhoz – fogalmazott –, a többi nemzetet sem akarjuk eltörölni. Fontos az egység és a harmónia a sokféleségben, de nem az egyformaságban.

Ezt követően kötetlen beszélgetéssel folytatódott a bemutató.

A program szervezői és Molnár Árpád csesztregi plébános hangsúlyozták az esemény kapcsán, hogy fontosnak érzi az egyházközség, hogy a jelen kor társadalmi kérdéseire, problémáira is hiteles válaszokat kapjunk, ezért szervezték a rendezvényt, hiszen különösen érdekes érsek atya tapasztalatain, könyvén keresztül egy történelmi áttekintésen át Európa jövőjéről, vagy a migrációban rejlő valós veszélyekről hallani, arról közösen gondolkodni.