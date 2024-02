Rozsdásodó, jócskán megkopott korlát, töredezett járdaburkolat, és egy magának helyet követelő fa képe fogadja azokat, aki a vármegyei kórház felé igyekeznek, és útjuk a Markusovszky utcai hídon át vezet. A mankóval, kerekesszékkel vagy babakocsival közlekedők számára igazi kihívást jelent a magas padka, amiről a burkolat már rég lemállott, jól látható a híd vasszerkezete.



Fotó: © Cseh Gábor

– Az elmúlt években többször felvetődött a Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának rekonstrukciója. A beruházás már az előző ciklusban is téma volt – mondta el most lapunknak Illés Károly. Hozzátette: az elmúlt években számos hídfelülvizsgálati terv készült, ami alapján rangsorolták a felújítandó hidakat. – A legutóbbi szerint első helyen az azóta már felújított, de akkor éppen leszakadt állapotban lévő szentkirályi Gyöngyös-patak híd állt. Második a Bartók Béla utcai Perint-híd, harmadik a Kodály Zoltán utcai Perint-híd, negyedik helyen pedig az ominózus Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídja szerepelt. E lista szerint a rekonstukcióra váró hidak között jelenleg a harmadik a sorban a Markusovszky-híd. Ám miután nagyon fontos intézmények, – mint a regionális feladatokat is ellátó megyei kórház, az Egészségügyi Alapellátó, a Vérellátó, valamint a mentőállomás ezen a hídon keresztül (is) megközelíthető, nagyon fontos lenne a rendbetétele – húzta alá Illés Károly. – Ezért a közgyűlésen javaslattal fogok élni, hogy a 2024-es költségvetés terhére valósuljon meg a híd rekonstrukciója, azzal együtt, hogy újítsuk fel a másik két hidat is, tehát a Bartók Béla és a Kodály Zoltán utcait is – osztotta meg lapunkkal Illés Károly.