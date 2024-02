A kicsike kemenesaljai faluban hatvannégyen vállalkoztak a futásra, a jelmezesek között volt béka, bohóc, lepke, katica, varázsló, orvos és FBI ügynök is. A bemelegítő tornát az alpolgármester asszony, Zolnainé Nábrádi Györgyi tartotta az „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” zenéjére, a starthoz Zolnai Attila polgármester fújta meg a dudát. Lehetett jönni biciklivel, rolleren, kinek kedve volt, megtehette a távot akár talicskával, a kicsik pedig babakocsiban – így a legfiatalabb résztvevő egy 3 hónapos kislány volt. Futott a pap is a kutyájával: Majlát Tihamér akcióhősnek öltözött. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is végigsétálta a távot Berzsenyi utcától (itt van a költő szülőháza) a faluban tett kis kör után a Berzsenyi utcáig.