A Melea – The Health Concepttel valami igazán egyedit, hazai és nemzetközi szinten is különlegeset alkottunk. Napjainkban gyakori probléma a kiégés, a túlzott stressz, vagy egyszerűen a megfelelő iránymutatás hiánya, ami a testi, lelki és szellemi egyensúly harmóniája. Mi a Meleában erre adunk valós megoldásokat, minden vendégünket személyre szabott, egyedi programtervvel támogatva. Holisztikus koncepciónk egyesíti a tudatos gasztronómiát, a szépség- és egészségmegőrzést, a mentális és lelki fejlődés lehetőségét. Úgy gondolom, hogy a Melea – The Health Concept egy új turisztikai szegmens előfutára a hazai piacon, amely nemcsak a hazai, hanem a külföldi látogatók számára is kifejezetten vonzó