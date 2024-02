Azonban az év többi részében sem szabad megfeledkezni tollas barátainkról: az általuk kedvelt növények ültetésével, fészkeik védelmével és műfészkek telepítésével gondoskodhatunk róluk. – Azok a fajok, amelyek a télre is itt maradnak, lassan elkezdik elfoglalni fészkelőhelyeiket, azt követően pedig már nem szükséges a téli etetésük folytatása – vélekedik dr. Gyurácz József ornitológus.

Hozzáteszi: amennyiben valaki most még etet, és esetleg a következő hetekben havazás vagy fagyosabb időjárás köszönt be, annak érdemes folytatni az etetést. Gyurácz József arról is beszélt, hogy a körülöttünk élő madarak tavasszal és nyáron is rászorulnak arra, hogy segítsük őket. Ezt megtehetjük a rovarevő cinegefajok között népszerű mesterséges fészekodvak kertekbe, parkokba való kihelyezésével, valamint olyan őshonos cserjefajok (például fekete bodza) ültetésével – vagy legalább a már meglévő növények nem kivágásával –, melyeknek a termése az őszi vonulási időszakban fontos táplálékot jelent a vonulásra felkészülő madárfajok számára.

Az ornitológus felhívta a figyelmet: ha a tulajdonunkban álló épületen zavaró helyre fészkeltek a fecskék, a fészkek áthelyezését a területileg illetékes kormányhivatal engedélyével áprilisig, a költési időszak kezdetéig tehetjük meg. A fecskefészkek engedély nélküli eltávolítását a törvény tiltja. Ami az etetés őszi megkezdését illeti: november előtt a legtöbb esetben nincs szükség rá, a szántóföldeken kihullott gabona, a kökény és galagonya termése kellő táplálék.