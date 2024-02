Igazi kátyúképző idő volt december-januárban: a sok csapadék, az éjszakai fagyok sokat rontottak az utak állapotán.

Nagyüzem - eddig 300 tonna aszfaltot dolgoztak be

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, december elejétől kiemelt feladatként kezelik a lokális burkolathibák, felületi bomlások ideiglenes javítását a téli időszakban elérhető hideg aszfaltkeverékkel. Mostanáig több mint 300 tonna keveréket használtak fel Vas vármegyében, és a munkát folytatják.

Hozzátette: mivel a szokatlanul meleg időjárás miatt az utóbbi hetekben csak néhány helyen akadt – megelőző – síkosságmentesítési feladat, szabad kapacitásaikat többek között a burkolathibák javítása mellett a kijárt útpadkák helyreállítására, a szélességjelzők és forgalmi jelzőtáblák láthatóságának biztosítására fordítják. Most időszerű a vegetációs időszakon kívüli növényzetgondozás is: így biztosítják az útcsatlakozások beláthatóságát, illetve azokat az űrszelvénybe lógó ágakat is eltávolítják, amelyek zavarják a közlekedést.

Mindezek mellett az utóbbi időben egyre szennyezettebb útkörnyezet tisztításán is rendszeresen dolgoznak. A sok csapadék okozta belvizes területek miatt a vízelvezető árkok és az út alatti átereszek tisztítása, karbantartása pedig az átlagnál több munkát ad a Magyar Közút munkatársainak. Készek már a tervek a tavaszi szezonra is: ilyenkor a meleg aszfaltos, tartósabb kátyúzások és a kihelyezett hórácsok összegyűjtése a legsürgetőbb. A hidak és egyéb műtárgyak mosása, a hídkörnyezet tisztítása pedig azért szükséges, mert így távolítják fel az útszóró só maradványait az acél- és betonfelületekről.

Indulnak a Magyar falu program kivitelezései is

Megtudtuk: készülnek már a Magyar falu program előző évről áthúzódó, saját kivitelezésű projektjeinek végrehajtására is. Nyár elejéig a 86-os főút és Vasszilvágy között 2000 méter, Söpte belterületét érintve Salköveskút felé 900 méter, Csepregen a polgármesteri hivatal előtt 250 méter, Kismákfa és Nagymákfa között közel 2000 méter és Uraiújfalu belterületi szakaszát is érintve Vámoscsalád felé 1340 méter hosszan, teljes szélességben végeznek burkolatmegerősítést.

– Mindezek miatt a közlekedők egyre több munkaterülettel találkozhatnak az utakon, ezért mindenkitől fokozott figyelmet, a kihelyezett előjelzések és korlátozások betartását kérjük a balesetek elkerülése érdekében – fogalmazott Pécsi Norbert Sándor.