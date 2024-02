Nemrég nagy sikerrel farsangot szerveztek a szombathelyi Nyitra Utcai Általános Iskolában, de korábban az intézmény kerítését is festették a Keleti Városrészért Egyesület lelkes önkéntesei - ezekről a rendezvényekről is beszélt Németh Krisztián elnök.

A Nyitra Utcai Általános Iskolában sikerrel rendeztek farsangot, Németh Krisztián mondott köszöntőt

Forrás: VN

Megtudtuk: az egyesületi vezető mindig számíthat a civil szervezet tagjaira, az itt élők szeretik és igénylik az ilyen jellegű, közösséget összekovácsoló programokat.

Podcastunkban szóba került a kormányzati támogatásból megépült zanati kerékpárút, a városrészen elhelyezett traffibox és a tervezett gyalogátkelőhely is. Megtudtuk: kutyasétáltatás közben akarva akaratlanul is számos problémát lát és hall. Ahogy mondta: - Lenne mit tenni a keleti városrészen az utakkal kapcsolatosan is!

