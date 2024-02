Ahogy arról kedd esti írásunkban beszámoltunk, zsúfolásig telt a Haladás Sportkomplexum VIP-terme. Dr. Hende Csaba parlamenti alelnök köszöntötte a megjelenteket, majd Lenkai Nóráról szólva elmondta: dolgozó nő, gyermeket nevelő édesanya, aki felvirágoztatta a szombathelyi egyetemet.

– Okkal remélhetjük, hogy megválasztása esetén ugyanazt fogja tenni Szombathely városával, mint amit az egyetemmel tett – fogalmazott. Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesülete elnöke kérdezte Lenkai Nórát. Megtudtuk, az ELTE SEK rektori biztosa mindig csapatban dolgozott, és mindig célja volt, hogy összetartó közösséget hozzon létre. Kitért arra is: a fiatalok elmondják neki, az egyetem falain belül kialakult egy pezsgés, ám ha kilépnek onnan, ugyanezt a pezsgést és karrierlehetőségeket szeretnék látni a városban. Most ez hiányzik. Megtudtuk, március 1-jétől minden háztartásba eljuttatnak egy konzultációs ívet, amelyen várják az ötleteket.

– Mindenki véleményét szeretném megismerni, hogy ki tudjuk elemezni, és a megfelelő válaszokat megadva egy új Szombathelyt építhessünk – fogalmazott a Lenkai Nóra.

Orbán Balázs értékelte a szombathelyi politikai helyzetet is

Hasonló a helyzet Szombathely és Magyarország között – reagált az előtte szóló Lenkai Nóra, a Fidesz polgármesterjelöltjének gondolataira is Orbán Balázs a Szombathelyi Polgári Esték keddi eseményén. - Minden arra predesztinálja az országot, hogy a térség kulcsállama legyen: földrajzi elhelyezkedés, történelmi adottságok, kulturális gazdagság, gazdasági erők. Szombathely esetében is szinte szóról szóra ugyanezeket el tudjuk mondani, mégis valahogy azt érezzük, kell lépnünk, kell mozdulnunk, mert az új, rendeződő világ, valamilyen módon mozgásra kényszerít bennünket is.

Szombathely jövője is téma volt - Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgató és Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke

Fotó: Cseh Gábor

Aki kimarad, az lemarad – ezt szeretnénk elkerülni Magyarország esetében, erről szól a konnektivitás stratégiája

– kezdte gondolatsorát Orbán Balázs, aki szerint a szombathelyi Fidesz háza táján formálódó városi stratégia is erről szól.

Szombathely lemarad, mert kimarad?

Orbán Viktor politikai igazgatója szerint a legnagyobb veszély ma az: „Lemarad, mert kimarad”.

- Az itteni (szombathelyi – a szerk.) városvezetőknek a várossal kapcsolatos minden olyan jelzése, ami eljut hozzánk Budapestre és kormányzati szintre az az, hogy minden jól van, ahogy van. Nem kérünk segítséget, nem akarunk változtatni, egyáltalán hagyjanak minket békén, tudjuk, hogy mit kell csinálni. Aztán mégiscsak az látszik, hogy ebből felhajtó erő, ebből fejlődés, szebb utak, több iparűzési adóbevétel, magasabb kulturális hozzáadott érték valahogy nem jön ki.

Aki a pártpolitikai csatározást választja, annak előbb-utóbb megissza az adott település, az adott város a levét

– húzta alá Orbán Balázs, aki üdvözölte, hogy formálódik Szombathelyen egy új alkotó munka, egy új stratégia.

- Amit Szombathelyről mondott, az nem légből vett tudás, hiszen felesége szombathelyi – fűzte a gondolathoz Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke, aki az este során a miniszterelnök politikai igazgatójával is a tőle megszokott magas szakmai színvonalon beszélgetett.

Együtt élek Szombathellyel, együtt kelek, együtt fekszem (vele). Nagy szerelem, azt kell mondjam

– reagált Orbán Balázs, nem kis derültséget keltve a közönség soraiban.

Átalakulóban a világrend - Milyen sorsot szánnak Közép-Kelet Európának?

Globális kitekintésben is vázolta Orbán Balázs Magyarország jövőjét, hangsúlyozva, meg kell látnunk a lehetőséget és meg kell találnunk a kitörési lehetőségeket. Szerinte a Kelet-Közép Európával kapcsolatos gondolkodás útkereszteződéshez érkezett. Azóta, hogy a szovjetek hazamentek, és a 90-es években mindenki a térségről beszélt, itt látott üzleti lehetőséget, eltelt 30 év. A világon pedig rengeteg minden történt és rengeteg érdekes hely lett. Dél-Kelet-Ázsiáról szólva rámutatott: nagyobb piaccal, nagyobb gazdasági erővel, nagyobb katonai, geostratégiai jelentőséggel bír.

A Közel-Keletet említve pedig elmondta: akkor még senki sem gondolta, hogy a Közel-Keletről nemcsak az olajat, meg a földgázt fogjuk hozni, hanem logisztikai, kulturális, kereskedelmi központ lesz. Mint ahogy arra sem gondolt akkor senki, hogy India és Kína a világ legnépesebb országai lesznek 1,5 milliárdos belső piaccal anélkül, hogy egyetlen egy terméket exportálnának. Ha az egész nyugatot összeadjuk, nincs másfélmilliárd ember – mutatott rá Orbán Balázs.

Az Amerikai Egyesült Államok első helyét Kína már nem fenyegeti, hanem bizonyos mutatók tekintetében át is vette. De India is ott van és a harmadik helyre hamarosan megérkezik

– fogalmazott Orbán Balázs, aki Európához visszakanyarodva a blokkosodás stratégiájának témáját sem kerülte meg: abban Kelet-Közép-Európa szerepe az, hogy a lándzsa hegye legyen, az előretolt helyőrség. Aki Oroszországgal szemben, vagy az egyéb autokráciák betörési kísérleteivel szemben védi a nyugatot kelet irányába. Berendezkedik geopolitikailag egy rendkívül konfrontáció-központú, háborús berendezkedésre, ami – valljuk be – nem egy perspektivikus szerep – erről is beszélt Orbán Balázs, aki aláhúzta:

Nekünk erre nem kell beneveznünk. (...) Helyette egy békés együttműködésre, egy kereskedelmi nyitásra kell berendezkednünk, ki kell használnunk Magyarország földrajzi adottságait

– hallottuk a politikai igazgatótól. - Mi tudunk azok lenni, akik nyugatiak, de normálisak vagyunk, akik nem akarnak ideológiát ráerőltetni másokra.

Zsúfolásig telt a Haladás Sportkompexum VIP-terme

Fotó: Cseh Gábor

Akik együttműködést szeretnének, kölcsönösen előnyös üzleteket, akik egy találkozási ponttá szeretnék tenni, egy fontos, erős, biztonságos, egy gazdaságilag prosperáló hellyé szeretnék tenni a Kárpát-medencének ezt a gyönyörű országát. Ez a mi stratégiánk, ez van a konnektivitás stratégiában leírva

– húzta alá Orbán Balázs, aki szerint ez Magyarország kitörési pontja a következő évtizedekben. Szólt a hazai tehetséggondozás fontosságáról is, hiszen szerinte "az agyak, amik itt vannak" kitörési pontot jelentenek.