A Körmendhez tartozó alsóberki városrész vendéglátó egységébe hétfő este folyamatosan érkeztek a zenészek, többségében vasiak. Ahogy minden évben, úgy most is voltak meghívottak Zala vármegyéből, Nyári Béla társaságával Hévízről tette tiszteletét. A szombathelyi Darvas Vilmos adta meg az alaphangot szintetizátorral, lánya, Stefi énekkel csatlakozott. Standi Pityu gitárral szállt be, Németh Öcsi - a Percsák zenekar oszlopos tagja - meg a látványnak sem utolsó, elektromos bőgőt bűvölte. Batyi Kala Árpádot is fűzték a társak, hogy prímásként vesse be a híres hegedűt. Erre azonban egyszerű oknál fogva nem kerülhetett sor: Kala a nagy sietségben otthon hagyta a hangszerét, később küldték csak utána, merthogy nagy igazság: hangszer nélkül mit sem ér a zenész. Nóta nélkül mit sem ér az élet.

Örömzene az éjszakában - Muzsikáltak Vas és Zala vármegye ismert zenészei Körmenden.

Forrás: Szendi Péter

Horváth Bicó Csaba remek házigazda, ezt többször bizonyította az évek során. -Egy körüzenet elég a meghívásra, mindenki számít erre az eseményre, sőt talán mindenki várja is. A farsangi és a báli időszak nekünk, zenészeknek elég mozgalmas, miután ennek vége, akkor tudjuk összehozni a zenésztalálkozót. A beszélgetésről, a közös muzsikáról szól azt este - mondta a vendéglátó, majd a város két rangidős zenészét hozta szóba: a 87 éves cimbalmos, Burka János és a 81. évében járó Horváth Percsák Sándor sajnos, nem tudtak eljönni, de mindig a legnagyobb tisztelettel beszélnek róluk.