KONCERT

SZOMBATHELY Február 2., péntek 19.30 óra - Végállomás Klub: Gidó és a Fáraó / River Runners.

Február 3., szombat 20 óra - Végállomás Klub: The Southern Oracle 15yrs / The Sexy Wild East / Visionless Humanity.

Február 5., hétfő 19.30 óra – Szimfónia Kávézó: Paris Gitano.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY Február 2., péntek 18 óra – Szikszay Edit Művelődési Ház: Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című hősköltemény Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész előadásában.

Február 4., vasárnap 10 óra - MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: H.C. Andersen-Kolozsi Angéla: Pöttöm Panna című matiné előadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

IKERVÁR Február 3., szombat – Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár: Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak. Markó-Valentyik Anna szólóelőadásában.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Február 2-4., péntek-vasárnap - AGORA-Savaria Filmszínház: 10. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, Szombathely. Péntek 17 óra: A gullspangi rejtély (dán-svéd-norvég dokumentumfilm, 109’, 2023). Meghívott vendégek: dr. Pachner Orsolya Csilla pszichológus, Horváth Zoltán, az Agora ügyvezetője, Kelemen Zoltán színművész. 19.30 óra: Cowboy-lányok (amerikai dokumentumfilm, 91’, 2022). Meghívott vendégek: Márkus Flóra digitális marketing szakértő, Tóth Mariann pszichológus. Szombat 17 óra: Amíg még nézhetjük (angol dokumentumfilm, 92’, 2022). Meghívott vendégek: dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, dr. Murai András filmtörténész. 19.30 óra: A mi kis hazai pályánk (izlandi dokumentumfilm, 79’, 2023). Meghívott vendégek: Unger Richárd és Krilov István sportújságírók. Vasárnap 16 óra: La Singla, a flamenco-királynő rejtélye (spanyol–német dokumentumfilm, 94’, 2023). Meghívott vendégek: Andor Eszter coach, kineziológus, tréner, dr. P. Remete Eszter pszichológus, Vincze Csaba, a Westside TSE elnöke. 18.15 Harcban (ukrán dokumentumfilm, 83’, 2023). Meghívott vendégek: Bartha Gábor történelemtanár, Kéner Balázs kommunikációs szakember. A filmeket eredeti nyelven, angol és magyar felirattal vetítik.

Február 2., péntek 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Böröczki Mihály: Tollvonások című kötetének bemutatója. Moderátor: dr. Czetter Ibolya, az ELTE SEK Magyar Irodalomtudományi Tanszéke vezetője. Közreműködik: Zsapka Attila énekmondó és Szalai András versmondó.

Február 3., szombat 9–12 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: csörgősipka.

Február 3., szombat 14-18 óra: Smidt Múzeum: Medvenap. Programok: medve-sarok a látványtári mackóval, jelmezes „medvebarlang túra” barlangrajz készítéssel, Tedd yde, tedd oda - kamarakiállítás mindenféle mackókból. 14.30-tól Dankovics Róbert: A medve árnyéka. 15 órától Sosztarits Ottó: Az ősi medve tisztelet és a római kori vallásosság egy sajátos emléke az Iseumból. 15.30-tól Író-olvasó találkozó Nagy-Németh Ágnessel. Mesélés közben Medvendel és Medvina is jelen lesz, akiket öltöztetni is szabad. Beszélgetés, dedikálás. Ezen kívül: törölköző-mackó gyártása „zölden”z, Mancskeresésre fel! – interaktív játék, Lássuk a medvét! - mackókészítés kartonpapírból, mackóarc és könyvjelző-gyártás, Főszerepben egy medve! – rajzfilmek vetítése, Bocs/ánat, Ön hol lakik? Térképen a medvék. Lesznek még a medvék ínyére való finomságok és mézes bemutató is.

Február 3., szombat 18 óra – Haladás Stadion VIP: Vas Vármegyei Lovasbál és Díjátadó Gála.

Február 4., vasárnap 7.30–11.30 óra - Városi Vásárcsarnok, Hunyadi út felőli kiscsarnoka: indul a Hacuka közösségi vásár idei szezonja, ahol az árusok várják az érdeklődőket gardróbürítésből származó használt, de minőségi női- és férfiruhákkal, gyermekruhákkal, játékokkal, könyvekkel, lakásdekorációs kellékekkel és minden egyéb hasznos holmival.

Február 7., szerda 19 óra - Agora–Savaria Filmszínház: Miért pont Ázsia? – Badár Sándor önálló estje.

SÁRVÁR Február 3., szombat 19 óra – Park Inn-hotel: Református bál. Köszöntőt mond: dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Fellép a Sárvári Néptánckör. Zenél: Galaxy Tánczenekar Sopron.

KŐSZEG Február 3., szombat 19 óra - Dr. Nagy László EGYMI II. épület díszterem: Jótékonysági Gyógy Bál.

JÁK Február 3., szombat 8-21 óra – Ady Endre Művelődési Ház: Szeráj Kincsei Fesztivál. Workshopos intenzív nap mestertanárokkal, melyet egy hatalmas gála show zár a tanárok, a vendégek és egyesület SilverBirds Bellydance Egyesület részvételével. A hastáncos rendezvény mellett gyerek programok és női egészség megőrző programok várják az érdeklődőket.

KÁLD Február 3., szombat – napközi konyha udvara: XI. Falusi összeRÖFFenés. A Káldi Napraforgók Egyesülete látvány disznóvágása. A hentes kora hajnalban vágja le a két disznót, majd jöhet a pörzsölés, feldolgozás, hurka- kolbásztöltés. A kilátogatók, ha szeretnének ki is próbálhatják ezeket. A feldolgozott alapanyagokból finomabbnál-finomabb disznótoros ételek készülnek: dinsztelt máj sült krumplival, kövesztett szalonna, káldi-féle toros káposzta, húsleves, sült hús, sült hurka és kolbász. A falu kemencéjében finom házi kenyerek sülnek, hagyományos módon.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Február 5., hétfő 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Kelemen Ferenc: Történelmi és építészeti emlékek töredékekben pirográfiai kiállításmegnyitó. A kiállítást az érdeklődők figyelmébe ajánlja dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató. Közreműködik a Rózsabors Műhely. A kiállítás megtekinthető március 2-áig.

Február 7., szerda 17 óra - Berzsenyi Dániel Könyvtár: Szendiszücs István Macskák – Madarak című tárlatának megnyitója. Megnyitja: Rózsa Melinda (Rose) újságíró, slammer. Megtekinthető március 2-áig.

TÚRA

LUKÁCSHÁZA Február 3., szombat 8 óra: Körtúra a Szentkúthoz. 16 km-es körtúra a Szentkúthoz. Gyülekező 7.45-től a Csömöte-szőlőhegyi kilátónál. Túravezető: Avas Jenő.

APÁTISTVÁNFALVA Február 3., szombat 10 óra: Apátistvánfalvai körtúra. A túrázók útja nagyrészt Apátistvánfalva területén halad majd, de érintik Orfalu, Kétvölgy, valamint Magyarország határát is. Megtekintik a Határőr Múzeumot is. Táv: 9 km. Kiinduló- és végpont: Apátistvánfalva, Vegyesbolt.