Megtudtuk azt is: Gáspár Károly 1975–1976-ban – feleségével együtt – a Szentgotthárd környéki szlovén falvakban sok tárgyat gyűjtött a népi méhészet, rigászat, konyhafelszerelés és munkaeszközök köréből. A gyűjteményt bemutatták a szlovén falvak kultúrházaiban és Szentgotthárdon is. Gáspár Károly gyűjteményéből, amely közel 600 tárgyból állt, özvegye 1982-ben 461 tárgyat ajánlott fel a leendő múzeum számára. Ezek többsége kerámia, a többi a lenfeldolgozás eszköze, illetve a konyha és a ház berendezése. Így lett a Gáspár-gyűjtemény – három kisebb szentgotthárdi és apátistvánfalvi gyűjtemén - nyel együtt – a Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum törzsgyűjteménye. A Gáspár-gyűjtemény tárgyainak többsége jelenleg is látható a múzeum kiállításaiban és a látványraktárban. A Károly Andrea által választott első tárgyat, a hajdivánt Felsőszölnökről ajánlotta fel a múzeumnak Horváth Balázsné. A ház körüli munkában használt tárgy hétköznapi neve: mindegy.

– A hajdiván két félkörös ívben meghajlított, vékony husángra kifeszített, spárgaszerű anyagból készült háló. Minden háznál saját maguk készítették az emberek. A hajdiván kiterített állapotban kör vagy ellipszis alakú, összehajtva pedig 50-60 kilogramm széna, szalma elszállítására alkalmas rövid távon a mezőről a házig. Használatos volt erdei lomb, avar szállítására, illetve a téli almozás munkájában is. Elterjedtsége a magyar nyelvterületen igen sajátos: ismerték a Dunántúl déli, délnyugati részén, egy széles összefüggő sávban a Mura–Dráva-vonal mentén, tehát a Rába-vidéken is – mondta a múzeum szakembere, aki másodikként egy egyes igát mutatott Gáspár Károly gyűjteményéből. – Ez a tárgy azért különleges, mert nagy ritkaságnak számított, hogy az igát faragással díszítették. Valószínű, hogy jeles ünnepekkor – például terményáldáskor – adták ezt az állatokra igavonás céljából – hallottuk az érdekes információt az egyes igáról. A pálinkacsepegtető cserép a Pável Ágoston Múzeum egyik legkülönlegesebb darabja.

A pálinkafőző üst tetejére rakták fejjel lefelé, a csövén csepegett le a kifőtt pálinka. Jelenleg is kutatják a tárgy eredetét, használatát. – Tudomásunk szerint összesen három darab ilyen tárgy van az ország múzeumaiban, ezért is tartjuk egyedinek a pálinkacsepegtető cserepet. Nem tudjuk, hogy pontosan honnan került a múzeumba. Dr. Illés Péter PhD, etnológus, főmuzeológus, a Szellemi Kulturális Örökség Vas vármegyei referense most kutatja a tárgy eredetét, pontos funkcióját.