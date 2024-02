Az Andrásfai Kultúrház idén is izgalmas farsangi mulatsággal várta a kicsiket és nagyokat február harmadikán. A jelmezek színpompás kavalkádjában nyuszik és pillangók cikáztak, de voltak olyanok is, akik rendőrnő és kalóz bőrébe bújtak. A legkisebbek körében továbbra is népszerű a királylány, fiúknál a szuperhős témájú jelmez, így a rendezvényen mini Pókember és mini Walt Disney hercegnő is feltűnt. A farsangi fánk sem hiányozhatott a felhozatalból, ahogy meleg teával, üdítővel és forralt borral is készültek a szervezők, hogy senki ne maradjon éhen vagy szomjan a farsangi dáridó során. A szerencsésebbek nyereménnyel távoztak az est végén a tombolahúzást követően.