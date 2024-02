Egymásnak adják a kilincset az ügyfelek a falu középpontjában található üzletházban: van, aki a csomagjáért jött, valaki a lottózó részbe igyekszik, mások a csekkjüket szeretnék feladni. A szomszédos kisboltba jövet-menet könnyen elintézhetik ügyes-bajos dolgaikat az itt élők. – A környező településekről, sőt Szombathely oladi városrészéről is rendszeresen ide járnak – mondja Nagy Róbert polgármester, aki felidézi az előzményeket: mikor a Magyar Posta bejelentette, hogy bezárja fiókjait az 1500 fő alatti településeken, rögtön keresni kezdték a megoldást. A lobbimunkának köszönhetően kiderült, a postai partnerprogramban tovább biztosíthatják a szolgáltatást.

A helyiek és Nagy Róbert örül, hogy maradt a posta, és helyben intézhetik ügyeinket

Fotó: © Cseh Gábor

–Polgármester úr megígérte, hogy mindent megtesz, és ha ő azt mondja, az úgy is lesz. Mindenki nagyon örül, hogy itt a posta - meséli később Reiner Tiborné Kati.

Biztos, hogy rendszeres látogatói leszünk a postának. Mikor felröppent a hír, hogy megszűnik a szolgáltatás a faluban, nagyon megijedtünk. Mi itt adjuk fel a csekkjeinket, és hova mennénk akkor a nyugdíjunkért? – folytatja Reiner Tiborné, aki szerint a falubeliek is osztoznak maximális elégedettségén.

– Örülök, hogy maradt a posta, és helyben intézhetjük ügyeinket - erősíti meg Horváth Ernőné, aki most először, de biztosan nem utoljára jött az új hivatalba. Solymosi Miklós szintén elégedettségének ad hangot, szerinte nem igaz, hogy a fiatalok nem járnak postára, ő például nem szereti online intézni ügyeit, inkább eljön ide.

Horváth László üzletvezető nem sokat gondolkodott, amikor jött a lehetőség, a falu érdekében belevágott a nem kis átalakításba - az eredmény egy igazán 21. századi hangulat, amely ötvözi a klasszikus postai jegyeket. A belső munkálatok mellett kamararendszert és riasztóberendezést is felszereltek az épületre, ő pedig másodmagával elvégezte a szükséges tanfolyamot is. – Több mint 20 éve vezetem ezt a helyet, az idők során megtanultam hosszú távra tervezni és előre menekülni. A koronavírus-járvány és a magas energiaárak jelentősen megnehezítették a helyzetünket, de kilábaltunk belőle. Erre most ismét lehetőségként tekintek, terveim szerint tovább bővül majd a szolgáltatások köre - fogalmaz Horváth László.

A kilincset továbbra is egymásnak adják az érdeklődők, Kati néni azóta is bent van – pillanatok alatt mosolyt varázsol mindenki arcára. Nem hiába, ez a posta több mint egy posta. Egyelőre hétköznapokon 8-12 óra között fogadják az ügyfeleket a séi postán, de ha igény mutatkozik rá, a délutáni nyitvatartást is megfontolják.