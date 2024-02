Őriszentpéter belterületén a 7453-as jelű út csatlakozásától 780 méter hosszon újult meg a burkolat Szalafő felé. A következő rendbe tett rész a Siskaszeri-patak környezetében található, 585 méter hosszon, a harmadik szakasz pedig Szalafő Papszer felőli végétől Farkasfa felé 1410 méteres útfelújítást jelentett. Összesen mintegy 2,8 kilométernyi utat modernizálnak. A kivitelezés során két rétegű, teljes szélességű burkolatmegerősítés történt.Böröcz Miklós, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóságának igazgatója elmondta: a nagyon rossz állapotban lévő útburkolatot marni nem lehetett, így a lokális hibákat javították, utána pedig két rétegű 8-8,5 centiméteres aszfaltburkolatot kapott a három útszakasz, emellett a padka megerősítése is megtörtént. A munkálatokat a körmendi mérnökség végezte, saját finiserekkel. Az igazgató hozzátette: a beruházás a 2023-as Magyar Falu Program által biztosított 243 millió forintos forrásból valósult meg. Az őrségi munkálatokkal egy időben Sorokpolány térségében is volt útfelújítás 1 kilométer hosszon, 103 millió forintos támogatásból.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő az őrségi útfelújítás kapcsán hangsúlyozta: ez a néhány száz méteres útszakasz ugyanolyan fontos az itt élőknek, mint a földrészeket átszelő és összekötő hatalmas beruházások. -Az útfelújítás meghatározó a térség, a magyar vidék és az ország infrastruktúrájában is, hiszen ahogyan a vérkeringésünkben is lényeges minden érpálya, úgy az úthálózatunkban is jelentős minden kanyar és minden egyes szakasz. A magyar kormány elkötelezett a vidéki életminőség javítása iránt. Az Őrségben, ezen a különleges élővilágú, páratlan épített örökségű, egyedi településszerkezetű, kivételes kultúrájú és pezsgő életű tájon mindig is jó volt élni. A helyieknek mindig a helyén volt a szíve, és tudják, mik a jó élet legfontosabb hozzávalói - fogalmazott a képviselő.