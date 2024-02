A farsang a rönkhúzások ideje, se szeri, se száma azoknak a településeknek, ahol ezekben a hetekben bolondesküvőt tartanak. Ebben az évben talán minden eddiginél nagyobb volt a falvak lakóinak lelkesedése, nem mostanában volt enynyi farsangi lagzi és maskarás felvonulás Vas vármegyében. Az egyik legkülönlegesebb azonban kétségkívül a szőcei rönkhúzás volt, ahol ugyanazt a menyasszonyt és vőlegényt ültették fel a rönkre, mint harminc évvel ezelőtt. Szabó Zsolt és Szabóné Büki Szilvia örömmel vállalta a felkérést három évtized távlatában is. Megtudtuk, hogy Zsolt és Szilvia harminc éve februárban a valóságban is egy pár voltak. Akkor még szinte „verekedés” volt azért, hogy ki vállalja a bolondlakodalom két főszerepét, ők ketten is megtiszteltetésnek érezték, hogy a menyasszony, Darázsseggű Lenke és a vőlegény, Maszatoló Bence bőrébe bújhattak.

Az élet úgy hozta, hogy Zsolt és Szilvia a farsangi menyegző után néhány hónappal a valóságban is összekötötte életét, merthogy útban volt a baba – az első gyermekük –, aki már felnőtt, 29 éves. Szilvia akkor 18 éves volt, választottja pedig 20. A házaspárnak az első után még 5 gyermeke született, és most már 3 tündéri unoka is van a családban. Szilvia tősgyökeres szőcei, férjének – bár zalalövői származású – szőcei gyökerei is vannak. Így egy percig sem volt kérdés, hogy bevállalják-e az idei „jubileumi” rönkhúzáson az ifjú pár szerepét. Mind mondták, nagy örömükre szolgált, hogy a szervezők rájuk gondoltak, ki nem hagyták volna ezt a remek hagyományőrző és közösségépítő rendezvényt. A pár mit sem változott az évtizedek alatt, mindketten elismerték: hamar elröppent ez a 30 év. A farsangi felvonulók közt 4 gyermekük és unokáik is ott voltak szombaton.