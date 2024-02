Kiállnak hazánk szuverenitása mellett

– A magyarok egyértelműen fontosnak tartják hazánk szuverenitásának védelmét, kiálltak az illegális bevándorlás elutasítása mellett, hangot adtak a béke és a gyermekeink védelmének fontosságának – mondta dr. Hende Csaba Facebook-oldalán napokban megosztott videóbejegyzésében. A parlamenti alelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki Szombathelyen és környékén kitöltötte az ívet. – A Fidesz–KDNP továbbra is ki fog állni Magyarország szuverenitása mellett, Szombathelyen és környékén is számíthatnak ránk értékeink és békénk megőrzésében – zárta gondolatsorát a parlamenti alelnök.

Ne Brüsszelből, a fejünk felett döntsenek!

– A válaszok alapján mindenki számára fontos, hogy ne Brüsszelből, a fejük felett döntsenek arról, ami hazánkban történik. Ez egyértelmű üzenet a dollárbaloldalnak, és egyértelmű üzenet Brüsszelnek – ezt már Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője nyilatkozta lapunknak. – Nem akarunk háborút, illegális bevándorlást és genderpropagandát. Magyarország továbbra is kiáll Magyarország szuverenitásának a védelme mellett, továbbra is számíthatnak ránk a béke megőrzésében és az értékeink védelmében – hangsúlyozta a vasi politikus, aki szintén köszönetet mondott mindazoknak, akik időt szántak a nemzeti konzultáció kitöltésére.

A béke mellett tették le voksukat

– A nemzeti konzultáció kulcsszava a béke. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a harctereken kell megteremteni a békét, hanem például a kisvárosokban is – emelte ki V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője. – Nyugat-Európában számos olyan eset történt, ami megmutatta, hogy nincs nyugalom, nincs béke az illegális bevándorlók miatt. Az erőszakos genderpropaganda nyomul az oktatási intézményekbe, iskolákba és óvodákba, ezt a gyermekeink jövője és békéje érdekében meg kell akadályozni – tette hozzá az államtitkár, aki azt is hangsúlyozta: a nemzet lét- és sorskérdéseivel foglalkozott a nemzeti konzultáció. – Sokat elárul arról, aki elment mellette, nem foglalkozott vele – fogalmazott V. Németh Zsolt, aki szintén köszönetet mondott azoknak, akik választókerületéből kitöltötték és visszaküldték a konzultációs kérdőívet. Mint arról korábban beszámoltunk: másfél milliónál is több magyar utasítja el a migránsgettók hazai létrehozását, illetve tette le voksát amellett, hogy Ukrajnában fegyverszállítás helyett tűzszünetre és békére van szükség. Körülbelül ugyanennyien vélekedtek úgy, hogy ne fizessünk többet Ukrajna támogatására, amíg a nekünk járó pénzt nem kaptuk meg, illetve a magyarok azt sem gondolják, hogy adottak a feltételek Ukrajna teljes jogú uniós tagságához – összesítette az eredményeket a Magyar Nemzet.