Jövő héten olyan nap következik, amelyre csak négyévente van példa, ez a február 29. Írországban a hagyományok szerint négyévente, szökőnapon a nők is megkérhetik a férfiak kezét. Elgondolkodtam, hiába vagyok, úgy gondolom, egy egyenjogúságért küzdő nő, számomra teljesen elképzelhetetlen, hogy szerepet cseréljünk. Ez olyan, mint az autóvezetés meg a szerelés, néha meg kell hagyni ezeket a tevékenységeket a pasiknak, hogy mindkét fél kiteljesedhessen a maga nemében – a férfi férfi maradhasson, a nő meg nő. Persze autót vezetni és szerelni is lehet minden nőnek, de ha minden férfias szokástól megfosztjuk a párunkat, könnyen előfordulhat, hogy a végén mi nem tudunk rá férfiként tekinteni. Arról nem is beszélve, milyen jóleső érzés egy nőnek, ha tényleg megkérik a kezét.