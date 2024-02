A napirend kapcsán elhangzott: mostanra az energiadíjak a tavalyihoz képest viszonylag nyugvópontra jutottak. A földgáz esetében 53,84 százalékkal, a távhőszolgáltatás esetében pedig 76,82 százalékkal csökkentek a díjak az elmúlt fűtési idényben alkalmazott legmagasabb energiadíjhoz képest, de így is közel háromszorosát kell finanszírozni a még korábban fizetett díjakhoz viszonyítva. Jelenleg nincsenek olyan épületek a városban, amelyekben szüneteltetni kell a fűtési szezon alatt a tevékenységeket, azonban minden önkormányzati épületnél egy átlagos 10 százalékos energiafelhasználás-csökkentést kell elérni a 2021/2022. év fűtési idényhez képest. A beszámoló alapján úgy tűnik, ez teljesülni fog. Az ülésen arról is szó esett, hogy egy közel 400 oldalas dokumentum formájában, energiagazdálkodási szakértő bevonásával elkészült valamennyi önkormányzati épület energetikai felülvizsgálata. Emellett a Kossuth Lajos utcai új sportcsarnok, a tekepálya és a Hunyadi úti rendelőintézet épületére napelemes rendszerek telepítését tervezik, ennek előkészítése is megtörtént. Az engedélyeztetési eljárások az áramszolgáltatónál folyamatban vannak.