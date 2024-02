A szakember megerősítette: egyre többen érkeznek a pillangóvírus tüneteivel az utóbbi hetekben. – Gyerekeket négyöt éves kortól érint, kisebbeknél nem jellemző. A felnőttekre is veszélyes, és náluk inkább lehet számítani súlyos lefolyásra, ha korábban nem estek át a fertőzésen – az ugyanis újra nem kapható el – tudtuk meg. A várandósok kifejezetten veszélyeztetettek, a pillangóvírus a csontvelőben hozzá tud kötődni azokhoz a sejtekhez, amikből a vörösvértestjeink kialakulnak. Ha a terhesség során ezeket az érzékeny sejteket megtámadja, az akár magzati elhalást is okozhat – figyelmeztetett a doktornő, aki ajánlotta a kismamáknak, hogy enyhe bőrelváltozásnál is keressék fel nőgyógyászukat. Leginkább a bőrtünet hangsúlyos, elsőként a beteg arca pirul ki, majd a következő napon rózsaszínes-vöröses kiütések jelennek meg jellemzően a felsőtesten – a vállon, a felkarokon –, de a törzs is érintett lehet – mondta el az infektológus szakvégzettséggel is rendelkező gyermekgyógyász.

A kiütések hangsúlyosak, ám az első tünetnek nem ez tekinthető, a betegség lefolyása változékony. Olyan is előfordulhat, hogy jóformán észre sem veszi a beteg a vírusfertőzést, mígnem egyszer csak piros lesz az arca, és megjelennek a kiütések rajta. Máskor a bőrtünet megjelenése előtt pár nappal influenzaszerű tüneteket produkál a beteg; lázas, náthás, köhög – mintha egy légúti betegség kezdődne. Ez pár nap után visszaszorul, majd utána jelennek meg a jellegzetes „arcpír” és a kiütések.

– Maga a bőrtünet hullámzó lefolyású és elég sokáig meg marad, minimum hét-tíz nap, de előfordulhat, hogy tovább is. Sőt újra elő is jöhet meleg vagy fizikai terhelés hatására, de stresszes állapotban is visszatérhet. Kerülni kell ilyenkor a meleg fürdőt, a viszketésre pedig érdemes antihisztamint adni – tette hozzá a doktornő. Praxisában azt tapasztalta: a pillangóvírus főként az óvodás, kisiskolás korúakat érinti, többnyire enyhe lefolyású és szinte kikerülhetetlen, mivel inkább az előtt fertőz, hogy megjelenne a kiütéses tünet.

Dr. Vincze Magdolna szerint laikusok sok esetben ös - szetévesztik a pillangóvírust a skarláttal, így azt javasolta, a kiütések megjelenésekor lássa orvos a beteget. Nem mindegy, hogy skarlátos a gyerek és szedi rá az antibiotikumot, vagy pillangóvírusos, ami semmilyen kezelést nem indokol.

– Ezek a vírusos megbetegedések gyakorlatilag kikerülhetetlenek, csak egyetlen megoldás létezik rájuk: a prevenció. Nagyon hiányolom azt, amikor a Covid-járvány idején igazán komolyan vettük a higiéniás intézkedéseket: sokkal többet mostunk kezet, szellőztettünk, takarítottunk. Mintha mostanra ez feledésbe merült volna, pedig nem kellene teljesen elhagynunk. Arra bátorítom a gyermekközösségi intézményekben dolgozókat, hogy gyakran tegyék meg ezeket a prevenciós intézkedéseket, ahogy otthon is természetesen! S ha érzékelünk magunkon bármilyen enyhe tünetet és elmegyünk a boltba vagy más közösségi helyre, bátran tegyük fel azt a szájkendőt! – ajánlotta dr. Vincze Magdolna.