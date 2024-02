Fontos a haza és a társak védelme is

– Kazincbarcikán születtem, de most a vasi vármegyeszékhelyen dolgozom a vendéglátóiparban. Az interneten láttam több olyan anyagot, ami a hadseregről szólt. Édesapám kitüntetett katona volt. Sajnos nem olyan régen elhunyt. Az ő emlékének adózva is szeretném ezt a hivatást választani. Egy elfogadó közösséget várok, csapatjátékosnak vallom magam – mondta kérdésünke a 23 esztendős Hamar Martin János. Munkatársa, a Budapesten született 22 éves Vad Lajos is a világhálón böngészve kapott kedvet a katonasághoz. Számára a rendkívül fejlett haditechnika jelenti a legnagyobb vonzerőt, emellett pedig a haza és a társai védelmét is kiemelten fontosnak tartja.

A haditechnikai eszközökre nagyon sok gyermek is kíváncsi volt tegnap. Az óvodások szervezett keretek között jöttek megcsodálni a fegyvereket, persze leginkább a tankokra hasonlító önjáró löveg érdekelte őket, miként a közeli középiskolákból érkező fiatalokat is.

A Bolyaiban végzős Szalai Lőrincet is nagyon izgatja a katonai pálya, de ő inkább tisztnek készül, így valószínűleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre adja be a jelentkezését.

Az ideiglenes toborzópontra kilátogatott Vámos Zoltán főispán, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke is.