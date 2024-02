A büki képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy határoztak, hogy indulnak a Helyi humán fejlesztések címmel kiírt pályázaton. Sikeres elbírálás esetén mintegy 50 millió forintból szervezhetek programokat, kulturális eseményeket a városban. Az előterjesztés részletezi is ezeket. Kétszer egyhetes témahetet rendezhetnek, ezt további 20 óvodai és iskolai program egészíti ki. A tanulók a nyári szünetben 30 alkalmas szabadtéri foglalkozáson vehetnek részt, lenne még közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési kampány. A Kávézó az egészségért kampány a demenciával élők és hozzátartozóik támogatását jelenti. Továbbá azt is, miként lehet együtt élni a betegséggel, kitérve arra, hogyan késleltethető az állapot romlása vagy tartató szinten. Az idősekre gondolva szerveznek ismeretterjesztő előadásokat. A téma: az okoseszközök, az internetes kommunikációs programok használata. A pályázat tartalmazza a programok megszervezéshez szükséges eszközbeszerzések támogatását is.