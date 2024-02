– A nagyvárosok fényszen - nyezése miatt egyre nehezebb olyan helyet találni, ahol kellően sötét az égbolt a zavartalan észleléshez. A Gothard Jenő Csillagászati Egyesület több mint egy évtizede kereste azt a csillagászati megfigyelésekhez alkalmas pontot a vármegyében, ahol érdemes fix felállítású obszervatóriumot kialakítani – idézte fel az előzményeket Mitre Zoltán elnökségi tag.

Hozzátette: Károly Lajos szőcei tagtársuk ajánlotta figyelmünkbe a települést, ahol Tornyos Ottóné polgármester asszony örömmel fogadta a kezdeményezést és rögtön az ügy mellé állt. Ennek köszönhetően még a nyár kezdete előtt Szőcén is ablak nyílik a világegyetemre. Az új csillagvizsgálóban az egyesület számos észlelést tervez. Napközben a Nap és napfoltok, este pedig a Hold és a Naprendszer más tagjai kerülhetnek elsősorban távcsővégre.

Az Őrség kitűnő égboltjának köszönhetően városok közelében nem látható halvány csillagködök és galaxisok megfigyelése is elérhetővé válik. A technikai lehetőségek révén más csillagok körül keringő bolygók nyomainak észlelését is szeretné megvalósítani az egyesület. Sőt, egy olyan fotografikus távcsövet is beüzemelnek, amellyel nemcsak üstökösöket lehet fényképezni, hanem akár a Föld közelében elhaladó kisbolygók nyomára is bukkanhatnak az egyesület észlelői – tudtuk meg a szakembertől.

A szőcei önkormányzat és az egyesület célja, hogy az új csillagvizsgáló a szakmai munka mellett az érdeklődők számára is nyitva álljon. A csillagvizsgáló vendégei nemcsak a távcsöveken át láthatják az égboltot, hiszen a település sötét égboltjának köszönhetően szabad szemmel a Tejút sávja, sőt akár a legközelebbi galaxisszomszédunk, az Andromeda galaxis is megpillantható innét. A létesítmény melletti füves területen esti csillagkép-ismertetőre, hullócsillag-megfigyelésre is lehetőség nyílik. A csillagvizsgáló várhatóan májusban nyit, de a szemfüles környékbeli érdeklődők már most is bekéredzkednek – és speciális szűrőn keresztül meg is tekinthetik a Napot és a napfoltokat.