A Szkoropádszky Péter atya vezette egyházmegyei karitász hat ingyen konyhát működtet, ezek számára a most Szombathelyről kiszállított élelmiszer-mennyiség egy hónapra elegendő.

Kérésünkre lefestette azt a helyzetet, amit Kárpátalján megélnek pár száz kilométerre Magyarország nyugati határaitól. Szkoropádszky Péter atya tavaly nyárig csak a magyar egyházközségek karitatív ügyeivel foglalkozott, június 1-én bízta meg püspöke a teljes egyházmegye feladatainak igazgatásával, ez a teljes Kárpátalját lefedi.

Szkoropádszky Péter atya (balról) kisbuszába száraz élelmiszereket pakoltak a karitász munkatársai

A változások legnagyobb hangsúlya azon van, hogy egyre jobban érezzük, hogy a figyelem elterelődik az ukrajnai helyzetről. Egész Ukrajnában jellemző, hogy azoknak a belső menekülteket segítő programoknak, vészhelyzeti intézkedéseknek a finanszírozása gyakorlatilag megszűnt tavalyév végével. Ez elég nehéz helyzetbe hozta az egyházmegyei karitászokat, köztük a miénket, a Munkácsi Egyházmegyei Karitászt is, huszonöt munkatársamtól kellett megválnom, akik segítették a menekülteket – tudtuk meg Péter atyától.

– Készültünk arra, hogy kevesebb támogatásunk lesz, de arra nem, hogy teljesen megszűnik. Például: osztrák partner támogatásával üzemeltettünk egy szociális mosodát, ahol a menekültek ruháit mostuk ingyen – az elmúlt két évben több mint 40 tonna ruhát mostunk. Ez nagyon fontos segítség, mert ma már bérelt lakásokban laknak a menekültek, de mivel drága az albérlet, összetorlódik több család egy lakásban, sokszor fizikailag kivitelezhetetlen vagy nincs is lehetőségük mosni, teregetni. Most jelezte ez a külföldi partner, hogy nem tudja finanszírozni tovább a mosodát, április végén ez a projekt is lezárul. Folyamatosan keressük a támogatókat.

Van egy régi németországi partnerük, aki a 2014-ben kitört háború áldozatait, elsősorban katonacsaládokat segíti egy programon keresztül. A 2022-ben kitört háború miatt a megsegítendő özvegyek, árvák köre bővült. Péter atya elmondta: Kárpátalján naponta négy-öt háborús halottat temetnek (amit a sajtó nyilvánosságra hoz), ez azt jelenti, hogy a háború kiteljesedésének második évében Kárpátaljának 3500-4000 hősi halottja van, és rengeteg az eltűnt személy.

Napra pontosan ma két éve, hogy elkezdődött az orosz-ukrán háború. Tavaly ugyanebben az időszakban volt megtekinthető Szombathelyen egy kiállítás a Kárpátaljára és Magyarországra menekült gyerekek rajzaiból, ezt a tárlatot most Zalaegerszegen mutatják be. Mi tűnik ki a traumatizált gyerekek rajzaiból? Péter atya úgy fogalmaz: elsősorban a békevágy és a nemzeti érzés, hogy van hazájuk, hogy a keletről jöttek otthonra találtak Ukrajna egy másik részén, Kárpátalján.

Harkiv ugyanolyan messze van, mint Milánó

A befogadás nem zökkenőmentes, de a karitász vezetője nem érzékel túl sok konfliktust. Amint mondja, a kárpátaljaiai nép mindig is nagyon vegyes volt, talán épp ezért toleráns, nagyon nyitott szívű. Sokféle nemzetiségű és vallású ember él együtt békességben. A helyben élő rászorulók segítése mellett folyamatosan dolgoznak a kelet-ukrán menekültek befogadásáért is, pedig – ahogy Péter atya fogalmaz – Harkiv ugyanolyan messze van, mint Milánó, nem csak kilométerekben, hanem gondolkodásmódban is.