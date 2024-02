Mint kiemelték, a fürdővárosok vezetik az úti célok toplistáját, amelyen Hévíz évek óta dobogós. Az adatokból az is látszik, hogy valamennyi korosztály szívesen útra kel.

A Valentin-napi turisták fele-fele arányban érkeznek itthonról és külföldről február 14-én, a következő hétvégén, azaz február 16. és 18. között pedig nagyobb részben, 55 százalékban a hazai utazók töltik meg a szálláshelyeket. Mintegy 60 százalékuk vidéki desztinációkat választ a páros kikapcsolódáshoz.

A hazai vendégek főként a Balatont, Mátra-Bükköt és Budapest környékét, az országhatáron túlról érkezők pedig leginkább Bük-Sárvárt, a Balatont, valamint Debrecen és térségét fedezik fel a szerelmesek napján. A legnépszerűbb települések a fürdővárosok lesznek, melyek között Hévíz és Sárvár az éllovas. Míg a hazai vendégek körében Zalakaros szerepel a TOP3-ban, addig a külföldieknél Bük lett dobogós.

Hozzátették: a Valentin-napi hétvégén országszerte Németországból, az Egyesült Királyságból és Csehországból számíthatnak a legtöbb külföldi vendégre a szálláshelyek. Budapesten várhatóan a britek, spanyolok és olaszok lesznek többségben, míg vidéken főként Csehország, Ausztria és Németország turistái fordulnak majd meg a legnagyobb számban.

A Valentin-napon útnak induló bel- és külföldi vendégek körében is a szállodák a legnépszerűbbek: a vidékre foglalók 83 százaléka, a Budapestre érkezők 57 százaléka választott ilyen típusú szálláshelyet, ezen belül is elsősorban 4 csillagos hoteleket.

Az NTAK adatokból az is látszik, hogy a romantika közel azonos arányban indítja útnak a különböző generációkat: a fiatalok, a fiatal felnőttek és a középkorúak egyaránt nagyjából 20-20 százalékkal részesednek a Valentin napi előfoglalásokból.