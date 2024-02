A Kárpáti Kelemen utcában készült videó tegnap került ki Pehi Orsolya hivatalos facebook oldalára. A videó feletti kiírásból kiderül, hogy a körzet jelenlegi képviselője a szintén fideszes dr. Kecskés László már régóta kéri a városvezetést, hogy végre történjen valami.

Egy éles forgalmi helyzetben aztán látható, hogy mi is a probléma, bár ezt valószínűleg már minden jogosítvánnyal rendelkező autós legalább egyszer tapasztalta Szombathelyen a Kárpáti Kelemen utcában. A környéken élők pedig sajnos nap, mint megtapasztalhatják.

Pehi Orsolya is elmondja, hogy a Kárpáti Kelemen utcában, ez egy olyan útszakasz, amelyet ő is nap, mint nap használ és rengeteg fejlesztésre szorul. Van azonban egy olyan része az utcának, amely kifejezetten balesetveszélyes. Az útszakasz rendkívül keskeny és két korlát is nehezíti a közlekedést. Szembeforgalomnál az autósoknak lassítania kell ahhoz, hogy a visszapillantó tükrök ne érjenek össze. A videó végén Pehi Orsolya elmondja azt is, hogy a korlátokat le kellene szerelni, az utat pedig ki kellene szélesíteni.



Közben kiderült, hogy a régóta hajtogatott kérésnek eleget tesz a városvezetés, hamarosan kiszélesítik a Kárpáti Kelemen utca elejét.

Pehi Orsolya örömmel fogadta a hírt, azonnal írt is az illetékeseknek, hogy megtudja mikor kezdődnek a munkálatok, megvannak-e már a tervek és a kivitelező.

A Kárpáti Kelemen utcában sajnos gyakran történnek balesetek. Ezekről itt írtunk: egyébként sajnos már többször kellett ITT ITT ITT ITT tudósítanunk egy-egy baleset miatt.