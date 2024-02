„Ma éjjel táncolnék, hiszen e tánc oly szép, ha ő kér táncra fel” – énekelte a színpadon Tóth Vásárhelyi Ilona, és ritmusra tanította táncolni alkalmi partnereit a szombat estére választott bolondos slágerekkel. Vers következett: Aranyosi Ervintől a Vidám reggelt! Sági Józsefné Anci, a klubvezető „konferálta” fel így a maszkabált.

„Mindig kérdés volt a világban, hogy a tojás volt előbb vagy a tyúk.” – hangzott bevezetésül a klub szokás szerint tartalmas műsorához, amelyben megismerhette a közönség a baromfiudvar kedves lakójának történetét és fejlődését (valójában az emberi élet szakaszait): azt, ahogyan a kiscsibe fenekéről lekerül a tojáshéj, majd ahogyan a csibe nagyra nő, megtanul kapirgálni, jérce lesz belőle és a baromfiudvarban mutogatja magát. Romantikus utazásról ábrándozik, később bájos tyúkanyóvá változik. A tojásból kakas is lesz, szintén szeret álmodozni. Aztán a kakas is, a tyúk is lelassul. De a vén tyúkanyóban még van erő, hogy táncra perdüljön – mindezt pörgős-zenés, produkcióval mutatták be az idősebb korosztály képviselői – nem csoda, hogy hatalmas taps volt a jutalmuk.