A gazdaasszony kör a célkitűzése szerint régi ételeket – réteseket, süteményeket – süt újra, és bevonták ebbe a csepregieket is, akiknek a tevékenységét már korábban bemutattuk.

- Ők is kapnak lisztet, mi is viszünk, kalácshoz és kenyérhez valót is – tudtuk meg Tájmelné Tóth Máriától, a csepregi Kovászolók Társasága vezetőjétől. – A celldömölki malom azzal támogat minket, hogy minden egyes rendezvényünkre ajándékba adja a lisztet. Hirtelen olyan sok felkérés jött kenyérsütő workshopra, hogy idén húsvét előtt nem is lesz közösségi kalácssütés, mert ahhoz máshogy kell hozzákészülni. Amit sütöttem, magamnak sütöttem: édeset is, sósat is – az édesnek a közepében a barna, rózsa-forma rész holland kakaóval színezett és ízesített.

Tájmelné Tóth Mária egy frissen sütött kenyérrel és az idei húsvétra készülő kalácsok próba-kalácsaival - az édes közepén holland kakaós rózsaforma

Fotó: Merklin Tímea

A közösségi kalácssütés az ünnep utánra csúszik, de ezzel a kis videóval mindenkinek kellemes húsvétot kívánnak a csepregi kovászolók Forrás: Csepregi Kovászolók Társasága

– Most voltunk Fertőszentmiklóson, megyünk Sopronba, és a premontrei rendházba Csornára, mert az apát úr is szeretne megtanulni kovászos kenyeret sütni – egyébként is süt-főz – azokkal együtt, akiket majd ő meghív. Nagyszerű lesz, hogy az Alfa Romeo Club Hungary május 11-i programjára meghívtak minket is: kenyereket kóstoltatunk és a lángosunkat kínálhatjuk a rajtnál – mesélte Tájmelné Tóth Mária. Hozzátette: az autók Bükről indulnak az egyik neves hotel elől, 96 jelentkező van az ország minden területéről, átjönnek Csepregre is, az itteni tűzoltóság előtt is lesznek feladatok. Videót is készítenek arról, hogy mi az összefüggés a csepregi tűzoltóság, a kovászolók és az Alfa Rómeók között, csak környékről tizenegy Alfát tudtak ehhez a kisfilmhez megmozgatni.