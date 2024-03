Kívülről még felújításra szorul a gércei házikó, belül takaros rend fogad. Azonban szinte kézzel tapintható a fájdalom és a szomorúság. – Fiatalkoromban aktívan sportoltam, remek erőnlétnek örvendtem, így aztán katonai pályára léptem. A párommal a rendkívül szépnek álmodott jövőnket tervezgettük, gyermeket vártunk, amikor beütött a baj. Szolgálatteljesítés közben rosszul lettem, és mint kiderült: műtéti úton meg kellett szakítani az ikerterhességet, közben pedig szabályosan szétrobbant a petevezetékem. Ennek következtében endometriózis alakult ki. Azt követően pedig már egyik probléma követte a másikat. Egyik műtét, beavatkozás követte a másikat.

A fájdalom pedig azóta mindennapos társamul szegődött – emlékezik vissza a 2017 óta történtekre Borbély Judit, aki láthatóan nagyon nehezen nyílik meg és beszél legbensőbb félelmeiről. Röviden: az alaposan megtépázott egészségügyi állapota nem engedte meg tovább a katonai szolgálatot. Sőt idővel már semmilyen munkavégzésről sem lehetett szó.

– Természetesen megpróbálkoztam más munkával, de a folyamatos hiányzások miatt sehol sem tudtam gyökeret verni. Ez nem csoda, mivel a műtétek mellett olyan problémák is jelentkeztek, mint például egy gerincsérv és egy súlyos tüdőembólia. Közben pedig csak fogyott és fogyott a fizikai és a lelkierőm is. Mivel csak árnyéka voltam önmagamnak, a háziorvosom tanácsára jelentkeztem rokkantsági ellátásra. Mára ott tartunk, hogy ez a jóindulatú daganat több szervet is érint. Régebben „csak” napi egy-két órán át éreztem fájdalmat, most viszont már folyamatosan gyötör, mivel a csontok, például a sípcsontok is fájnak – ad ízelítőt a napjaiból. Párjával 2021 decemberében költözött Gércére. Elmondása szerint a falu közössége gyorsan befogadta őket, nagyon sokan segítenek nekik a helyiek. Ez természetesen sokat jelent számukra.

– Most már szinte aludni sem tudok, szó szerint bármit bevállalnék, hogy meggyógyuljak, vagy legalább valami pozitív változás álljon be. Mivel az államilag finanszírozott egészségügyben nem vállalnának el egy újabb nőgyógyászati műtétet, így kénytelenek voltunk megkeresni a pécsi Da Vinci Magánklinikát, ahol speciálisan az endometriózissal is foglalkoznak. Ez azonban 2,6 millió forintba kerülne, amiből már sikerült 1,1 milliót ös - szegyűjtenünk. Most még 1,5 millió kellene, és ehhez kérném az emberek segítségét. Természetesen mindenki csak a lehetőségeihez képest segítsen, ha tud. A műtét egyébként április 5-re van kiírva. Előre is köszönöm – zárja szavait Borbély Judit.

Itt juttathatjuk célba a támogatást: K§H Bank (Borbély Judit Ilona), számlaszám:10404735-86764870- 55661003.