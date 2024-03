Közösséget épít, okosít és számtalan önfeledt pillanatot szerez a résztvevőknek a kocsmakvíz – ez bizonyosodott be szombaton a vépi művelődési házban is. Általános iskolástól a nyugdíjasig korú csapattagokig legalább negyvenen vállalkoztak arra, hogy a hol leleményt, hol széles körű műveltséget, hol szimplán jó tippelést kívánó kérdésekre válaszoljanak. Az egyik legismertebb országos kocsmakvíz programjába csatlakozott Meskó Krisztián a kisvárosba is elhozta az vetélkedőt.

A játékmester ismertette a szabályokat. Fgyott a sós stángli és a sütemény, közben a kiosztott kvízlapokra kerültek a megoldások. Feleletválasztós, Képes kérdések, Kapcsolat kör, Zsákbamacska, Sor(s)fordító, Általános kérdések, Hangos kérdések – minden jó válasz egy pontot ért, és dobókocka-dobással dőlt el, hogy melyik kérdéskörben melyik válasz megoldása hozott kettő pontot.

Játékonként történt a javítás – csak a jó válaszok kaptak pipát a feleletválasztásban, és sorban minden kérdéskörben. A Hét mesterlövész nevű csapat lett szombaton az első helyezett. Április 6-án érkezik a folytatás. Meskó Krisztián tapasztalata szerint a vegyes felépítésű csapatok jutnak inkább előre, ahol a tagok különböznek korban és más-más területeken jártasok.